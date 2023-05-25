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用機器人打75億通推銷電話 電信公司挨告

記者張聲肇／綜合報導
艾維德電信公司打了75億通「語音自動撥號電話」，給已列入「全國謝絕來電登錄清單」的民眾，結果被告上法庭。(美聯社)
艾維德電信公司打了75億通「語音自動撥號電話」，給已列入「全國謝絕來電登錄清單」的民眾，結果被告上法庭。(美聯社)

全國50州和華府特區檢察長23日聯名提告艾維德電信公司(Avid Telecom)及其負責人，理由是被告用機器人打了75億通「語音自動撥號電話」(robocall)給已列入「全國謝絕來電登錄清單」(National Do Not Call Registry)的民眾。

這51位檢察長在141頁的訴狀中，把艾維德電信的老闆蘭斯基(Michael Lansky)和副總裁瑞夫斯(Stacey Reeves)也列為被告，請鳳凰城聯邦地方法院籌組陪審團決定求償數額。

全國各州加上華府特區檢察長去年組成「反機器人打電話跨州訴訟專案小組」，調查電信公司是否利用機器人打大量電話騷擾人民，查有實據者進一步提告。

亞利桑納州檢察長梅耶斯(Kris Mayes)說，該州電話號碼的電話，從2018年12月到2023年1月，總共收到1.97億通機器人傳銷電話。

梅耶斯說，無數亞利桑納州消費者每天受到他們不想接的機器人電話騷擾，煩不勝煩，有時候，這些電話還威脅消費者，說要告他們，甚至逮捕他們。「更令人不安的是，這種電話有不少是詐騙電話，目的就是施壓受怕的消費者，通常是年長者，逼迫他們交出辛苦賺來的錢。」

訴狀指出，艾維德電信機器人打出的電話，在對方電話機顯現出來的號碼，居然是狀似政府及執法機構和私人公司電話的哄騙或無效號碼。

此外，艾維德也送出或轉送詐騙電話，引對方上鉤，去處理社會安全號碼、健保、亞馬遜網購、電視節目訂購、汽車維修保證、就業以及信用卡利率折扣等問題。

紐約州檢察長詹樂霞說，美國人每次拿起電話，經常要應付機器人打來的詐騙電話，煩都煩死了，「這類非法機器人電話已騙走年長者、弱勢者好幾百萬元。」

訴狀說，蘭斯基和瑞夫斯違反了「電話消費者保護法」、「電信推銷法規」以及聯邦及各州有關電信推銷和消費者保護的法令。

艾維德律師恩德(Neil Ende)說，艾維德對檢察長不先與它溝通逕自提告，至表失望。

華府特區 詐騙 亞利桑納州

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