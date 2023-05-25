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Jeopardy拼錯1字母 亞裔衛冕者9連霸止步 粉絲不平

記者胡玉立／綜合報導
「危險邊緣」創下九連勝冠軍紀錄的陳班，23日晚因為一個字母拼錯而喪失衛冕資格，惹來粉絲不滿。(NBC電視網畫面截頻)
「危險邊緣」創下九連勝冠軍紀錄的陳班，23日晚因為一個字母拼錯而喪失衛冕資格，惹來粉絲不滿。(NBC電視網畫面截頻)

在美國廣播公司(ABC)電視台招牌益智節目「危險邊緣」(Jeopardy)創下九連勝冠軍紀錄的亞裔衛冕者陳班(Ben Chan，音譯)，23日因為拼錯了一個字母，扼腕地交出衛冕寶座。

陳班是在「最後危險邊緣」(Final Jeopardy)階段的「莎士比亞人物」(Shakespeare's Characters)環節答題過程中，因為拼錯一個字母而被刷下。對於陳班因此被判出局，許多粉絲上社群媒體為他打抱不平。

主持人的發問提示是：「莎士比亞戲劇中，有兩個戀人的名字都來自拉丁語，意思是『有福』(blessed)』」。正確答案是莎士比亞名劇「無事生非」(Much Ado About Nothing)裡的Beatrice和Benedick，但陳班寫下的答案是Beatrice和Benedict。主持人馬伊姆·拜力克 (Mayim Bialik)告訴他，答錯了。

陳班後來向該節目表示，「這是個非常難忘的錯誤，對吧？所以，如果要因為出個錯而出局，那就出個難忘的錯吧！」

但對於陳班只因一個k字拼成t，就受到出局的懲罰，粉絲們並不高興，許多人毫不猶豫地上推特發文表達不滿。「老天哪，陳班今晚在Jeopardy被劫了，」一位網友寫道。「Jeopardy什麼時候差一個字母就不行？他寫的又不可能是指別的角色，」另一人寫道。

雖然很多粉絲都對陳班出局感到憤怒，但「危險邊緣」官網確實有規則註明，該節目並不是拼寫考試，但必要時參賽者須拼寫正確；「書面回應提示時不必拼寫正確，但語音必須正確，且不能添加或減去任何無關的聲音或音節。」

陳班是第一個拿下「危險邊緣」九連冠的參賽者；儘管他已出局，但他獲得參加該節目冠軍錦標賽資格，觀眾以後還有機會再次看到他上台答題。

字母 社群媒體 亞裔

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