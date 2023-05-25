服用多種維他命 有助記憶？ 阿茲海默症協會：待確認

各式維他命產品琳瑯滿目，最新研究發現，每日服用多種維他命對某些人有增加記憶力有用，但阿茲海默症協會則認為這項研究代表性不足。(路透)

哥倫比亞大學和波士頓婦女醫院追蹤3500名60歲以上的研究對象三年後發現，每天服用多種維他命的銀髮族，記憶力比服用安慰劑的年長者好，相當於延緩了三年正常情況下的記憶力衰退，效果至少持續兩年，對有心臟病 的實驗對象，效果尤其顯著。

研究小組領導人、哥大神經心理學教授布瑞克曼(Adam Brickman)認為，多種維他命所含微營養素(micronutrients)可能提升了大腦海馬區作用。

雖然這項24日刊於美國臨床營養期刊(American Journal of Clinical Nutrition)的研究發現，每日服用多種維他命對某些人有提升記憶力的功效，但阿茲海默症 協會(Alzheimer’s Association)認為，研究的主要對象是受過大學教育的白人，代表性不足。

這項研究由國家衛生研究院(National Institutes of Health)、Mars糖果公司和多種維他命製造商輝瑞及Heleon共同贊助。

美國60%成年人和35%未成年人每天服用維他命，在每年560億元健康食品支出中占很大的比例，但無法防止心臟病和癌症 ，專家認為從食物裡面攝取該有的維生素即可。

哥大研究團隊這項研究是歷來第二個大型研究，觀察每天服用多種維他命是否有助提升記憶力。

美國預防醫學專案小組已告訴國人，多種維他命無法預防心臟病和癌症，beta胡蘿蔔素和維他命E也無濟於事。

維他命的確可以補充三餐飲食攝取不足的某些營養素，但服用過量也會導致包括肚子不舒服，嚴重的心臟和肝臟問題的副作用。

戴維斯加州大學營養學研究員哈克曼(Robert Hackman)說，這項研究顯示，維他命也許對年長者有補充微營養素的功效；60歲以上的人，約三分之一無法單從食物攝取足夠的維生素、礦物質和纖維質。

不過，阿茲海默症協會不建議民眾為了降低失智風險而服用多種維他命，協會副會長史奈德(Heather Snyder)說，本研究最大缺憾是取樣不完整，結論是否正確，有待樣本更具代表性的獨立研究確認。