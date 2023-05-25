我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

連鎖披薩店餅乾麵糰 恐致沙門氏菌感染 6州出現18病例

編譯周芳苑／綜合報導
Papa Murphy's連鎖披薩店所售的「餅乾麵糰」可能在六州導致沙門氏菌感染。(CDC官網)
Papa Murphy's連鎖披薩店所售的「餅乾麵糰」可能在六州導致沙門氏菌感染。(CDC官網)

聯邦疾病防治中心(CDC)發出緊急警告，「墨菲老爹」(Papa Murphy's)為主的連鎖披薩店所售「餅乾麵糰」(cookie dough)與最近爆發沙門氏菌(Salmonellosis)感染有關，目前已在六州出現至少18個感染病例。

CDC宣布，「墨菲老爹」的巧克力餅乾麵糰或S'mores巧克力棒麵糰是多數病例的罪魁禍首；衛生官員呼籲民眾家裡若有任何一款致病麵糰，應趕緊丟棄。

患者只要感染了2000種沙門氏菌株中的其中一種，就會導致腹瀉、發燒、發冷、腹部不適、嘔吐等症狀，主要影響在腸道，但偶爾也會竄至血液。

披薩連鎖業者「墨菲老爹」在全美擁有1100家分店，出現感染病例的六州包括華盛頓、俄勒岡、加州、猶他、愛達荷和密蘇里州。華盛頓州有六個病例，病例數最多。

「墨菲老爹」發言人表示，已馬上採取行動，主動停售兩款出問題的商品。

CDC說，目前感染數據可能低估，也還沒有獲得致命病例的報告。

通常感染沙門氏菌後六小時至六天內會出現症狀，四至七天內症狀消退，無需就醫。有些人沒有症狀，但有些人情況可能嚴重到住院，尤其是本來就有重大疾病、免疫系統衰弱、12個月以下幼童可能導致死亡。

沙門氏菌每年感染130萬人以上，導致2萬6500人次住院、420人死亡。

可能被沙門氏菌污染的食物幾乎都來自動物，例如雞蛋。沙門氏菌還可潛伏在未烘烤或烹煮的麵粉裡；通常細菌透過人或動物糞便傳播。

根據愛達荷州衛生福利廳(Department of Health and Welfare)，目前所知病例都是女性，平均年齡48歲，其中一人曾住院並已出院。華盛頓州感染六例的患者15歲至54歲不等，俄勒岡州四例從20歲到57歲不等。

CDC 華盛頓州 聯邦疾病防治中心

上一則

用機器人打75億通推銷電話 電信公司挨告

下一則

服用多種維他命 有助記憶？ 阿茲海默症協會：待確認

延伸閱讀

連鎖披薩店「餅乾麵糰」恐致沙門氏菌感染 6州現18病例

連鎖披薩店「餅乾麵糰」恐致沙門氏菌感染 6州現18病例
徐若瑄當年剃眉與梁朝偉合作 自爆1餐吃3碗飯

徐若瑄當年剃眉與梁朝偉合作 自爆1餐吃3碗飯
韓裔藝術家餅乾當畫布 製作知名及被遺忘亞裔肖像

韓裔藝術家餅乾當畫布 製作知名及被遺忘亞裔肖像
以餅乾為畫布 韓裔藝術家細膩肖像畫 介紹知名亞裔人物

以餅乾為畫布 韓裔藝術家細膩肖像畫 介紹知名亞裔人物

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

2023-05-21 20:51
醫療補助計畫的個人需求津貼被用來支付養老院不提供的消費項目，因國會幾十年來均未調漲，至今仍有四個州維持30元最低標準。(Getty Images)

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

2023-05-23 18:17
中國駐美國大使館宣布，根據美中「對等原則」，美國公民赴華簽證費用自本月30日起調漲為185美元。（路透）

美公民赴中國簽證費 月底漲價

2023-05-17 09:31
台積電員工拍下空屋門鎖遭破壞情況。圖／翻攝自網路

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

2023-05-20 14:07
(取自YouTube)

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

2023-05-22 09:14
哈利王子（右）與夫人梅根（左）。（路透）

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

2023-05-19 07:21

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然