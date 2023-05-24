連鎖披薩店「餅乾麵糰」恐致沙門氏菌感染 6州現18病例

Papa Murphy's連鎖披薩店所售的「餅乾麵糰」可能在六州導致沙門氏菌感染，聯邦疾病防治中心呼籲民眾將這個產品丟棄。(CDC官網)

聯邦疾病防治中心 (CDC )發出緊急警告，「墨菲老爹」(Papa Murphy's)為主的連鎖披薩店所售「餅乾麵糰」(cookie dough)與最近爆發沙門氏菌(Salmonellosis)感染有關，目前已在六州出現至少18個感染病例。

CDC宣布，「墨菲老爹」的巧克力餅乾麵糰或S'mores巧克力棒麵糰是多數病例的罪魁禍首；衛生官員呼籲民眾家裡若有任何一款致病麵糰，應趕緊丟棄。

患者只要感染了2000種沙門氏菌株中的其中一種，就會導致腹瀉、發燒、發冷、腹部不適、嘔吐等症狀，主要影響在腸道，但偶爾也會竄至血液。

披薩連鎖業者「墨菲老爹」在全美擁有1100家分店，出現感染病例的六州包括華盛頓、俄勒岡、加州、猶他、愛達荷和密蘇里州。華盛頓州 有六個病例，病例數最多。

「墨菲老爹」發言人表示，已馬上採取行動，主動停售兩款出問題的商品。

CDC說，目前感染數據可能低估，也還沒有獲得致命病例的報告。

通常感染沙門氏菌後六小時至六天內會出現症狀，四至七天內症狀消退，無需就醫。有些人沒有症狀，但有些人情況可能嚴重到住院，尤其是本來就有重大疾病、免疫系統衰弱、12個月以下幼童可能導致死亡。

沙門氏菌每年感染130萬人以上，導致2萬6500人次住院、420人死亡。

可能被沙門氏菌污染的食物幾乎都來自動物，例如雞蛋。沙門氏菌還可潛伏在未烘烤或烹煮的麵粉裡；通常細菌透過人或動物糞便傳播。

根據愛達荷州衛生福利廳(Department of Health and Welfare)，目前所知病例都是女性，平均年齡48歲，其中一人曾住院並已出院。華盛頓州感染六例的患者15歲至54歲不等，俄勒岡州四例從20歲到57歲不等。