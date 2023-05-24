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好心男助鴨子過馬路被撞死 目擊者表揚最後善舉

記者胡玉立／綜合報導
加州男子里瓦拉載送一對兒女回家途中下車護送一群鴨子過街，卻不幸被撞死。(取自推特)
加州男子里瓦拉載送一對兒女回家途中下車護送一群鴨子過街，卻不幸被撞死。(取自推特)

41歲男子里瓦拉(Casey Rivara)18日晚8時許在加州羅克林市(Rocklin)協助鴨媽媽和一大群小鴨子過馬路，結果遭到一名17歲駕駛開車撞死；目睹這場車禍的人震驚痛心之餘，紛紛站出來表揚里瓦拉生前的「最後善舉」；車禍現場還有人擺放黃色橡皮小鴨紀念他，網上募款也已募到超過10萬元。

目擊者48歲的維姆薩特-托馬斯 (Angela Wimsatt-Thomas)告訴華盛頓郵報，事故發生地點是繁忙的公園大道和史丹福牧場路交叉口，速限45哩，當時她坐在車中，先注意到交通似乎停滯不前，然後明白里瓦拉正在阻止汽車行進，半護送、半追趕地協助鴨媽媽和約八到十隻小鴨子過馬路。

里瓦拉確保每隻鴨子都安全走上人行道上之後，準備回到自己的車子時，受到路邊行人和許多汽車駕駛鼓掌、按喇叭讚許示意。維姆薩特-托馬斯說，里瓦拉經過她時，曾向坐在車中鼓掌的她表示，「這不算什麼」。

幾秒鐘後，里瓦拉就在車道上被一名17歲駕駛撞上，當場死亡。維姆薩特-托馬斯表示，那時她才明白，里瓦拉的兩個孩子正等在車子裡，目睹了父親的死亡。

里瓦拉和妻子Angel Chow育有一對子女。(取自GoFundMe網站)
里瓦拉和妻子Angel Chow育有一對子女。(取自GoFundMe網站)

「這是我經歷過最可怕的事。」維姆薩特-托馬斯說，她拿起手機雙手顫抖地撥了911報案，並在里瓦拉的母親趕到前，留在現場照料里瓦拉的孩子。

維姆薩特-托馬斯12歲的兒子威廉(William Wimsatt)當時和母親一起在車中目睹這一切。他表示，看到里瓦拉在距離自己幾呎遠的地方被撞死，這幾天他一直做噩夢；但他也不斷回想里瓦拉生命結束前所做的事：「願意冒著生命危險去拯救另一群動物的生命」。

紐約郵報報導，里瓦拉的妻子周安琪(Angel Chow，音譯)來自香港，她在臉書上寫道：「過去幾天裡，對里瓦拉和我們家人潮湧而來的愛和支持讓我們深受感動。」

報導指出，親友並在GoFundMe進行網上募款，截至23日晚募得超過10萬元；該網站上說，意外發生前，里瓦拉剛接了參加游泳訓練的11歲的女兒和六歲的兒子，正在回家的路上。

威廉說，里瓦拉的死讓12歲的自己明白了生命的寶貴，儘管自己還沒見過很多世界，但那晚看到的一切讓他明白「里瓦拉生命的最後時刻，做了一件非常棒的事，」威廉說：「我知道沒有多少人有那樣的機會。」

威廉 車禍 汽車

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