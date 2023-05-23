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亞利桑納、內華達和加州3州節水提案 救科羅拉多河

編譯俞仲慈／綜合22日電
亞利桑納、內華達和加州三州政府21日達成減少科羅拉多河用水的歷史性提案，以挽救科羅拉多河缺水危機。(美聯社)
亞利桑納、內華達和加州三州政府21日達成減少科羅拉多河用水的歷史性提案，以挽救科羅拉多河缺水危機。(美聯社)

亞利桑納、內華達和加州三州政府21日達成減少科羅拉多河(Colorado River)用水的歷史性提案，以挽救科羅拉多河缺水危機，對此，聯邦政府將編列12億元經費，預計2026年前，節約300萬英畝-英尺(acre-feet)用水量，其中半數必須趕在2024年底前完成。

亞利桑納州、內華達州和加州三州政府歷經一年的僵局，終於達成節水提案，內州民主黨籍聯邦參議員瑪斯托(Catherine Cortez Masto)發言人沃達斯基(Lauren Wodarski)表示，聯邦政府將編列12億元預算，提供三州在都市、灌溉區和原住民部落實施節水計畫的經費。

根據三州節水提案，在2026年前，加州必須減少約160萬acre-feet用水量，略高總用水量的一半，與該州六個月前首次提出的數據大致相同，至於亞州和內州並未立即說明將如何分擔剩餘140萬acre-feet用水量。

科羅拉多河全長1450哩，流經全美七個州以及墨西哥境內20多處美洲原住民部落，提供4000萬人飲用水，不過近年來因氣候變遷，水位持續下降，唯有節約用水才能挽救科羅拉多河壽命。

亞利桑納州水資源局(Department of Water Resources)局長布沙茲克(Tom Buschatzke)強調三州提案並非最終結果，「我們同意提案，但並非是協議」。他表示仍需要聯邦政府核准，才能確定節水量與經費分擔。

亞利桑納州州長霍布斯(Katie Hobbs)表示，該提案提供「短期內重建水庫」的方案，並強調解決氣候變遷和用水過量造成的危機，仍有待繼續努力。 

加州科羅拉多河委員會主席漢比(J.B. Hamby)表示，正在推廣夏季農閒試點計畫，號召農民在為期60天停水期，改種植飼料作物，以提高用水效率。

負責為南加州1900萬人口提供用水的「加州大都會供水區」(Metropolitan Water District of California)負責人哈森坎普(Bill Hasencamp)表示，今年計畫在米德湖(Lake Mead)維持25萬acre-feet用水量直至2026年；每年農耕用水約13萬acre-feet，因此將向聯邦政府提出農民休耕補貼方案，並預計三年內節水1億元。

加州 聯邦政府 亞利桑納州

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