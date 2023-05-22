紐約地鐵鎖喉命案 前陸戰隊員：無關種族

本月初紐約地鐵鎖喉致死案，引發種族主義者涉嫌私刑遊民的爭議，被告潘尼獲保釋後，20日首次露面接受紐約媒體專訪，強調自己絕非種族主義者。(美聯社)

本月初紐約地鐵 鎖喉致死案，引發種族主義 者涉嫌私刑遊民 的爭議，被告潘尼(Daniel Penny)在保釋後，20日首次露面，接受紐約郵報(New York Post)專訪時，強調自己絕非種族主義者，並將此一意外歸咎於當前令人失望的社會現狀所致。

24歲的潘尼面對記者斬釘截鐵表示，「(此案)和種族毫無瓜葛」。由於死者尼利(Jordan Neely)生前是患有精神病的黑人遊民，他的死亡引發對種族主義私刑的撻伐聲浪，對此，潘尼極力辯白，「我是依個人性格去判斷一個人，我並非白人至上主義者」。

「每個認識我的人都會告訴你，我愛所有人，我愛所有的文化，你可以從我的過去和我在世界各地的旅遊冒險經歷去判斷。」潘尼並強調自己「只個普通人。」

5月1日在紐約一列地鐵車廂內，尼利行為失控並威脅車廂內乘客，於是潘尼以前陸戰隊員的身手，以鎖喉方式將尼利壓制在地，卻意外造成尼利喪命。對於這起不幸，潘尼表示，「我對喪失生命深感悲痛，發生在他身上的事情相當悲慘，希望我們可以改變令我們失望的社會體系。」

當被記者問及如果再遇到類似情況，是否會再次採取行動時，潘尼點頭表示，「你知道，我過著真實而真誠的生活，所以我會，如果在面臨威脅和危險之際。」當記者問潘尼是否覺得自己做了丟臉的事時，潘尼回答，「不，我的意思是，我總是在做我自認為正確的事。」

根據報導，潘尼律師雷瑟(Steven M. Raiser)表示，當被告掐住尼利脖子時，並沒有打算殺死他，當時被告只是想保護自己和其他乘客，免受威脅與傷害。

根據法醫驗屍報告，尼利因「頸部壓迫(窒息)」而死，確認尼利命案為他殺。

潘尼在繳交10萬元保釋金後獲釋，將面臨二級過失殺人罪，最高可能判處15年徒刑；潘尼律師雷瑟表示，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)約有半年時間去說服大陪審團提出告訴，至於死者尼利家屬則指控，潘尼應該因謀殺罪受審。