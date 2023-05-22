我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

「27噸硝酸銨」懷州運送途中消失 曾用於恐攻 廠商緊急通報調查

好萊塢編劇罷工 廣告招商周冷清 電視台改請體育明星吸睛

編譯徐薏茹／綜合21日電
受到本月初好萊塢編劇大罷工影響，各大電視網今年秋天的節目是否能如期上檔，充滿變數。往年都在這個時候舉行的電視業者「廣告周商周」，今年顯得格外冷清。(美聯社)
受到本月初好萊塢編劇大罷工影響，各大電視網今年秋天的節目是否能如期上檔，充滿變數。往年都在這個時候舉行的電視業者「廣告周商周」，今年顯得格外冷清。(美聯社)

往年5月這一周是電視產業的「廣告招商周」(稱為upfront)，在重要廣告銷售期開跑時舉辦活動，大型廣告商及媒體均會出席。各家電視台高層在活動上揭曉本季即將播映的新劇以及獲得續訂的舊劇集，吸引客戶投入數百萬元購買廣告，長期以來一直是眾星雲集且充滿話題的一周。然而，今年受到好萊塢編劇大罷工影響，廣告招商周顯得冷清許多，眾多明星演員選擇待在家中，電視台因此改請運動明星及新聞名人刺激廣告商。

已退役NFL球星史崔漢(Michael Strahan)、MLB前洋基隊長基特(Derek Jeter)、前洋基球星羅德里奎茲(Alex Rodriguez)等人出席福斯電視網(Fox)的活動，向觀眾投送簽名球帶動氣氛。

媒體諮詢公司TV(R)EV的共同創辦人沃克(Alan Wolk)說：「由於編劇罷工及各種原因，今年的廣告招商活動沒有太多令人興奮的亮點。」

電視台嘗試不同策略，以應對罷工造成的不確定性，一般而言，電視節目會在大約一個月期間開始準備秋季新劇集，但自從美國編劇工會(Writers Guild for America)5月2日發起罷工後，一直沒有合約談判。

哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC)如同往常公布秋季節目表，他們認為可能仍有變數。

福斯則沒有費心宣布新的節目表；美國廣播公司(ABC)公布的秋季節目表幾乎仰賴不需要照稿演出的節目，熱門喜劇「小學風雲」(Abbott Elementary)的重播是唯一的例外。ABC的一名高層人員私下表示，如果罷工能及時解決，讓電視業如往常運作，那就是「奇蹟」。

整個電視產業，高層推遲決定是否拒絕幾個新劇的試播集，或下訂整季集數，這些決定通常於5月做出，一些播出中的節目未來也懸而未決，例如NBC的American Auto、Grand Crew。

一名電視台高層透露，如果罷工持續整個夏天，電視傳統季中播出新節目的計畫就不一定能實現。

罷工 洋基 好萊塢

上一則

美國半導體製造業榮景面臨一大挑戰：人力不足

下一則

18年前偷「綠野仙蹤」茱蒂嘉蘭紅鞋 76歲男被起訴

延伸閱讀

拒絕AI寫劇本 西恩潘挺美編劇罷工

拒絕AI寫劇本 西恩潘挺美編劇罷工
西恩潘力挺編劇罷工 批電影業不認真看待AI衝擊

西恩潘力挺編劇罷工 批電影業不認真看待AI衝擊
屋崙教師罷工 4項談判突破僵局 尚待簽署協議終結罷工

屋崙教師罷工 4項談判突破僵局 尚待簽署協議終結罷工
關繼威「西遊ABC」白宮試片 拜登盼編劇獲公平待遇

關繼威「西遊ABC」白宮試片 拜登盼編劇獲公平待遇

熱門新聞

中國駐美國大使館宣布，根據美中「對等原則」，美國公民赴華簽證費用自本月30日起調漲為185美元。（路透）

美公民赴中國簽證費 月底漲價

2023-05-17 09:31
微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）。（美聯社）

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

2023-05-21 20:51
根據招聘網站Indeed所列舉目前年薪最高的五大技職工作，超音波醫檢師位居榜首，全國平均年薪達14萬1126元，學歷要求僅需副學士學位。(路透)

無需高學歷…年薪最高5技職工作 超音波醫檢師奪冠

2023-05-16 19:07
（美聯社）

賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌

2023-05-12 15:01
台積電員工拍下空屋門鎖遭破壞情況。圖／翻攝自網路

亞利桑納州「台積村」遭不明人士闖入 工程師人人自危

2023-05-20 14:07
哈利王子（右）與夫人梅根（左）。（路透）

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

2023-05-19 07:21

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了