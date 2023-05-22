好萊塢編劇罷工 廣告招商周冷清 電視台改請體育明星吸睛

受到本月初好萊塢編劇大罷工影響，各大電視網今年秋天的節目是否能如期上檔，充滿變數。往年都在這個時候舉行的電視業者「廣告周商周」，今年顯得格外冷清。(美聯社)

往年5月這一周是電視產業的「廣告招商周」(稱為upfront)，在重要廣告銷售期開跑時舉辦活動，大型廣告商及媒體均會出席。各家電視台高層在活動上揭曉本季即將播映的新劇以及獲得續訂的舊劇集，吸引客戶投入數百萬元購買廣告，長期以來一直是眾星雲集且充滿話題的一周。然而，今年受到好萊塢 編劇大罷工 影響，廣告招商周顯得冷清許多，眾多明星演員選擇待在家中，電視台因此改請運動明星及新聞名人刺激廣告商。

已退役NFL球星史崔漢(Michael Strahan)、MLB前洋基 隊長基特(Derek Jeter)、前洋基球星羅德里奎茲(Alex Rodriguez)等人出席福斯電視網(Fox)的活動，向觀眾投送簽名球帶動氣氛。

媒體諮詢公司TV(R)EV的共同創辦人沃克(Alan Wolk)說：「由於編劇罷工及各種原因，今年的廣告招商活動沒有太多令人興奮的亮點。」

電視台嘗試不同策略，以應對罷工造成的不確定性，一般而言，電視節目會在大約一個月期間開始準備秋季新劇集，但自從美國編劇工會(Writers Guild for America)5月2日發起罷工後，一直沒有合約談判。

哥倫比亞廣播公司(CBS)、國家廣播公司(NBC)如同往常公布秋季節目表，他們認為可能仍有變數。

福斯則沒有費心宣布新的節目表；美國廣播公司(ABC)公布的秋季節目表幾乎仰賴不需要照稿演出的節目，熱門喜劇「小學風雲」(Abbott Elementary)的重播是唯一的例外。ABC的一名高層人員私下表示，如果罷工能及時解決，讓電視業如往常運作，那就是「奇蹟」。

整個電視產業，高層推遲決定是否拒絕幾個新劇的試播集，或下訂整季集數，這些決定通常於5月做出，一些播出中的節目未來也懸而未決，例如NBC的American Auto、Grand Crew。

一名電視台高層透露，如果罷工持續整個夏天，電視傳統季中播出新節目的計畫就不一定能實現。