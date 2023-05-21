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散播「珊迪虎克槍擊案是騙局」 瓊斯遭控脫產規避賠款

記者胡玉立／綜合報導
多年來持續散播有關「珊迪虎克大規模槍擊案是騙局」的右翼陰謀論者瓊斯。(美聯社)
多年來持續散播有關「珊迪虎克大規模槍擊案是騙局」的右翼陰謀論者瓊斯。(美聯社)

代表2012年康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案受害者家屬的律師，19日指責右翼陰謀論者瓊斯(Alex Jones)在被判決須賠償約15億元之前一刻，「耍花招」將家產分散過戶給妻子、親友和空殻公司，以規避付款；律師表示，原告有充分理由從瓊斯妻子及其家人那裡得回瓊斯分給他們的款項。

瓊斯因多年來持續散播有關「珊迪虎克大規模槍擊案是騙局」的謊言，並從中獲利數百萬元，遭槍擊案受害家屬控告誹謗。歷經兩次審判，瓊斯被判應支付總計15億元賠償金。瓊斯個人及其名下公司Free Speech Systems (FSS)分別於去年12月和7月申請破產保護。

珊迪虎克受害家屬調查發現瓊斯從公司轉出6200萬元，指責瓊斯在誹謗案接近判決時，開始將更多錢轉給朋友和家人。

19日在休士敦舉行的破產法庭聽證會上，代表受害者家屬的律師曾斯基(David Zensky)表示，他的客戶有「非常有力的理由」收回瓊斯家人得到的某些款項，其中包括瓊斯給他妻子的100萬元。

瓊斯的律師卓佛(Vickie Driver)表示，瓊斯不反對在被證明不當的情況下撤銷對家人的付款，但希望任命獨立專家進行此事。卓佛表示，「你可以想像，就轉移資產的事起訴自己的老婆，家裡不會太好過。」

美國破產法允許債務人或其債權人取消在破產前為避免償債而進行的資產轉移。此破產案的調解截期為7月21日。除了要求收回瓊斯支付給自己人的款項外，珊迪虎克家屬還在等待另一項裁決，即瓊斯不能利用破產來逃避誹謗判決。

瓊斯過去聲稱，發生在2012年12月的珊迪虎克小學槍擊案有20名學生和6名教職員被殺，全是找演員演出來的，是政府為奪取美國人民槍枝的陰謀。瓊斯後來改口承認該槍擊案確實曾經發生。

破產 槍擊 康乃狄克州

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