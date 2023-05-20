彭博：歐巴馬夫人米雪兒公司飲料 未達健康標準

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬自創品牌推出的健康飲料Plezi被指未達到歐巴馬政府設立的健康標準，不符合中小學膳食規定。(美聯社)

彭博(Bloomberg)19日報導，前第一夫人米雪兒‧歐巴馬 (Michelle Obama)自創品牌推出的健康飲料Plezi，未達到歐巴馬政府設立的健康標準。彭博訪問12個獨立的健康專家與機構，發現本月推出的Plezi口味飲料不符合中小學膳食規定。

該篇報導指出：「根據目前仍在審查中的歐巴馬政府時期學校膳食規定，美國小學與中學可能只能提供水、牛奶 ，或未添加甜味劑的100%蔬果汁(該規定允許學校以水稀釋果汁)，而Plezi目前的四種口味飲料都未達這些標準。」

據專家表示，飲料中的「非營養甜味劑」仍存在疑慮，如甜菊葉(stevia leaf)、羅漢果醣(monk-fruit extract)等可能仍被視為不健康的成分。

營養專家對米雪兒‧歐巴馬推廣的品牌有更多批評，營養學教授曼德(Jerold Mande)向彭博表示：「米雪兒‧歐巴馬被她的顧問所誤導，他們說服她開始針對6到12歲的兒童，提供華麗的超加工飲品，這種飲料也許不比無糖汽水健康。」

公共利益科學中心(CSPI)營養學主任邦妮·利伯曼(Bonnie Liebman)補充：「孩童最好能攝取水果的完整纖維，而非添加於Plezi中的加工纖維，目前尚不清楚水溶性纖維(soluble fiber)是否能讓孩童有飽足感，且水溶性纖維不太可能預防便祕 ，但肯定無害。」

Plezi執行長莉亞·登莫爾(Leah Dunmore)反駁這些批評，持續為該品牌辯護，她回應：「為Plezi貼上超加工食品的標籤，若非理智上的不誠實，要不就是對他人的懷疑。」

儘管大部分健康專家承認Plezi可能是比一般汽水更健康，且含糖量較低的選擇，但他們警告，Plezi飲料仍含有大量的甜味劑。

美國心臟學會(American Heart Association)發言人評論：「低卡路里含糖飲料有時可以是合理的替代選項，但記得水和牛奶才是最健康的選擇。」