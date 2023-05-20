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蒙大拿州禁TikTok 5使用者興訟 揭另一波憲法第一修正案攻防戰

編譯陳韻涵／綜合19日電
蒙大拿州五名TikTok使用者立即在聯邦地方法院興訟，指蒙大拿州長禁止TikTok在該州內營運，違反美國憲法第一修正案賦予民眾的權利。(路透)
蒙大拿州五名TikTok使用者立即在聯邦地方法院興訟，指蒙大拿州長禁止TikTok在該州內營運，違反美國憲法第一修正案賦予民眾的權利。(路透)

蒙大拿州五名TikTok使用者在聯邦地方法院興訟，指蒙大拿州長強福特(Greg Gianforte)簽署法案，禁止中國企業「字節跳動」(ByteDance)擁有的短影音分享平台TikTok在該州內營運，違反美國憲法第一修正案賦予民眾的權利。

蒙大拿州14日打響全面禁止TikTok的第一槍，州議會通過法案，在全州範圍內禁用TikTok，成為全美第一個禁TikTok的州；共和黨籍州長強福特17日已簽署法案成為法律，新法將於2024年1月1日生效。

這項法律引起公民自由與數位權利團體的關切，蒙大拿州議員及州長顯然認為禁TikTok有其必要，以保護美國人民的個資不被中國政府利用。

據此法律，TikTok不得在蒙大拿州營運，而Google及蘋果(Apple)等應用程式商店若提供下載程式給客戶亦屬非法，但已下載及使用TikTok的用戶不受限。

這五名住在蒙大拿州的原告在訴訟文件中形容他們是「透過TikTok創作、發布、瀏覽、互動並分享影片的TikTok使用者」，而他們的律師並未回覆紐時記者的詢問。

訴狀指出，蒙大拿州「不能因為誰擁有它或其觀點，就禁止州民瀏覽或發布內容到TikTok，就像當局不能禁止『華爾街日報』一樣」。原告主張蒙大拿州的TikTok禁令違憲，並稱聯邦政府對外國事務具有獨占權，禁止各州規範跨州商業活動。

截至18日，沒有公民團體或TikTok本身提出訴訟。對於五名使用者自發性提起的這場官司，TikTok發言人布魯克‧奧伯韋特(Brooke Oberwetter)不予置評。

哥倫比亞大學(Columbia University) 奈特第一修正案研究所(Knight First Amendment Institute)律師拉姆亞‧克里斯南(Ramya Krishnan)表示，美國憲法保障人民使用選擇使用社群媒體的權利，若要實施禁令，蒙大拿州必須展現隱私與安全威脅屬實的證據，且必須廣泛而論。

克里斯南說，「我認為TikTok很可能會興訟，因為這項禁令戲劇性地侵犯憲法第一修正案權利，我們肯定會思考以可能的方式介入」。

蒙大拿共和黨籍州長強福特簽署法案，在全州範圍內全面禁用TikTok，新法將於20...
蒙大拿共和黨籍州長強福特簽署法案，在全州範圍內全面禁用TikTok，新法將於2024年1月1日生效。(美聯社)

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