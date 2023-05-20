涉種族歧視被炒 白人女子二度告公司

紐約中央公園規定遛狗時，飼主必須繫好狗繩。一名白人女子三年前因未將愛犬拴好，遭非裔男子勸阻，竟怒撥911報警謊稱遭生命威脅。(Getty Images)

白人女子艾米·庫珀(Amy Cooper)2020年5月在紐約曼哈頓 中央公園遛狗時報警謊稱遭非裔 賞鳥男子威脅、引爆各方責難後，遭公司開除；庫珀為此控告前雇主非法解雇及誹謗。此案去年9月被美國聯邦地區法院駁回後，庫珀提出上訴，現正由曼哈頓聯邦第二巡迴上訴法院審理中，但巡迴法官顯然也不站在庫珀這一邊。

庫珀的律師利特(Matthew Litt)表示，庫珀前雇主富蘭克林坦伯頓(Franklin Templeton)在事件影片瘋傳後，指她是種族主義 者將她解雇，背後有其他「不為人知的事實」；但法官表示懷疑。

三人法官小組成員之一、巡迴法官派克(Barrington Parker)說：「我得承認，那段影片讓人瞠目結舌」，富蘭克林坦伯頓可能會擔心顧客看到前保險投資組合經理庫珀判斷力很糟、脾氣很壞，「幹嘛要把她留在公司裡？」巡迴法官普勒(Rosemary Pooler)也認為，影片不證自明，她問道：「你還要他們怎麼做呢？」

利特辯稱，被告富蘭克林坦伯頓公司越了界；此事本來無關種族，是社群媒體和被告將它與種族扯上關係。

在明尼阿波利斯白人警官壓頸殺害非裔男子佛洛伊德(George Floyd)同一天，庫珀在中央公園遛狗時，被非裔鳥類觀察者克里斯蒂安·庫珀(Christian Cooper)要求遵守公園規定，拴好她的狗，為此不滿的她打911報警謊稱「一名非裔男子正在威脅我的生命」。克里斯蒂安·庫珀將過程用手機拍下上傳推特，艾米·庫珀被各方痛批種族歧視。

富蘭克林坦伯頓在事件次日表示，公司經內部審查，開除了艾米·庫珀，「我們不容許任何形式的種族主義」。富蘭克林坦伯頓律師基利安(Bryan Killian)告訴上訴法院，公司聲明只是對該影片作出回應，此外的任何推測都不合理。

上訴法院未說明何時將對此案作出裁決。