TikTok「偷車挑戰」致8死 現代、起亞製造缺失釀禍 付2億元和解

密蘇里州堪薩斯市一輛遭竊的起亞汽車，竊賊逃跑時發生車禍，將車棄置於路旁。該車後來被拖回警方保管場。(美聯社)

社交平台TikTok上去年瘋傳一系列的「起亞挑戰」(Kia Challenge)，示範如何利用汽車 安全漏洞偷車的影片，引發網友嘗試，也造成一連串車禍，導致八人死亡；韓國現代汽車廠(Hyundai)及其子公司起亞同意針對因製造缺失導致某些車款易遭竊的集體訴訟案支付2億元和解，約900萬名美國車主將受惠。

根據原告律師團，受影響車款的車主如果車子被偷，可聲請最高6125元賠償，如果車子未被偷走但被損害，可聲請3375元賠償，和解金也將支付因車子被偷而換車所衍生的拖吊費及相關稅金；此外，被告的兩家車廠將免費提供軟體升級，確保有正確的鑰匙才能啟動車子，就算不符合免費軟體升級資格的車款也可請領300元。

當時的影片演示，如何用螺絲起子和USB傳輸線來發動起亞和現代生產的汽車，在沒有鑰匙的情況下，短短90秒內就能啟動汽車引擎，因而導致這兩家公司出產的車輛頻頻被盜。

這兩家韓國車廠及原告代表律師表示，已同意擬議的和解金額，只待法庭核准；兩家車廠透過聯合聲明表示，擬議和解金額是根據參與控告的顧客人數推估而得。

原告律師泰利斯(Roland Tellis)說，相信和解協議為這起集體訴訟提供全面而受歡迎的解決方案，也讓汽車製造商得到教訓，不要輕忽了不可或缺的基本安全功能。

根據這起在加州 南區聯邦法庭提出的訴訟，起亞和現代公司2011年至2022年間出廠的某些車款未配備防盜裝置，有了該裝置，除非有正確的鑰匙， 否則無法啟動車子。