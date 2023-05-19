我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

安全氣囊充氣機恐炸出碎片 千萬駕駛不知 製造商拒召回

記者張聲肇／綜合報導
全國道路交通安全局下令田納西州的ARC公司召回有安全之虞的6700萬個安全氣囊充氣機，但遭ARC拒絕。(美聯社)
全國道路交通安全局下令田納西州的ARC公司召回有安全之虞的6700萬個安全氣囊充氣機，但遭ARC拒絕。(美聯社)

全美有3300多萬輛車的安全氣囊充氣機，萬一撞車爆炸，可能碎片四飛，造成致命的傷害，可是絕大多數駕駛一無所知，因為氣囊充氣機製造商，和全國道路交通安全局針對此事，各執一辭，糾紛未了，可能鬧上法院。

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA)下令生產廠商、田納西州的ARC汽車公司召回有安全之虞的6700萬個安全氣囊充氣機，ARC拒不從命。

NHTSA說，該公司出品的氣囊充氣機爆炸事故已在美國和加拿大造成兩人死亡，至少七人受傷，第一個事故發生於2009年，今年仍有這極罕見卻十分危險的事故：氣囊充氣機撞擊後，金屬罐炸開，碎片四散。

NHTSA經過八年調查，結論說ARC2002-2018年間出廠的氣囊充氣機有缺陷，ARC於2018年在生產線上裝設監視系統，零組件有問題可立即發現。

死者之一是密西根州40歲、有10個孩子的馬琳‧波多昂(Marlene Beaudoin)。2021年1月，她開的2015年型雪佛蘭Traverse多功能車，在不算嚴重的撞車事故中，氣囊充氣機爆炸，她被碎片擊中死亡。當時，她載著四個兒子要去買冰淇淋，小孩都安然無恙。

ARC堅稱，它的氣囊充氣機沒有安全缺陷，NHTSA僅根據假設就要它召回修理或更換，沒有道理。ARC說，政府單位無權下令零件製造商召回產品，那是廠商本身的事。

ARC寫信告訴NHTSA，所有使用它的安全氣囊充氣器的汽車廠商，找不到6700萬個充氣器共同的缺陷，因此沒人知道充氣器炸裂的根本原因。

ARC認為，這炸裂事故是某一汽車製造廠在裝配汽車過程發生的單一非正常「偶發事件」，該汽車廠已針對該批次車輛發出召回整修信函。

NHTSA說，ARC和汽車製造商都有責任召回問題產品，NHTSA有權要求提供多家汽車製造商零件的製造商召回。

NHTSA將發布最後調查結論，隨後舉行公聽會收集各界回饋意見，有必要時，會訴請法院判決ARC必須召回「問題氣囊充氣機」。

汽車 田納西州 密西根州

上一則

涉及公共安全 國會兩黨提法案：新車要裝AM收音機

下一則

傳統小店受開發案威脅…西雅圖、費城2華埠「亟需保護」

延伸閱讀

綜合醫院女星Pullos洛縣醉酒逆向撞人 角色被換

綜合醫院女星Pullos洛縣醉酒逆向撞人 角色被換
運輸部長：特斯拉不該稱Autopilot 未遵守安全標準將究責

運輸部長：特斯拉不該稱Autopilot 未遵守安全標準將究責
「還不算全自動」運輸部長：特斯拉不該稱自動駕駛

「還不算全自動」運輸部長：特斯拉不該稱自動駕駛
周揚青染疫 頭疼到炸裂

周揚青染疫 頭疼到炸裂

熱門新聞

（美聯社）

賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌

2023-05-12 15:01
中國駐美國大使館宣布，根據美中「對等原則」，美國公民赴華簽證費用自本月30日起調漲為185美元。（路透）

美公民赴中國簽證費 月底漲價

2023-05-17 09:31
潘尼(Daniel Penny)在律師的陪同下到警局投案。(美聯社)

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

2023-05-12 09:46
根據招聘網站Indeed所列舉目前年薪最高的五大技職工作，超音波醫檢師位居榜首，全國平均年薪達14萬1126元，學歷要求僅需副學士學位。(路透)

無需高學歷…年薪最高5技職工作 超音波醫檢師奪冠

2023-05-16 19:07
美國知名的媽媽部落客dooce離世。(美聯社)

不堪網路霸凌 媽媽「部落客天后」Dooce離世 享年47歲

2023-05-11 14:32
台灣前駐美代表高碩泰出版新書「從三等秘書到駐美代表：一個台灣外交官的雜憶」，以外交官視角，描繪台灣蛻變轉型及國際處境的起伏跌宕。(中央社)

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

2023-05-13 11:22

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢