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惡鬥州長德桑提斯 迪士尼佛州新員工園區喊卡

編譯周芳苑／綜合18日電
迪士尼執行長艾格(右)與佛州州長德桑提斯的文化戰，越演越烈。(Getty Images)
迪士尼執行長艾格(右)與佛州州長德桑提斯的文化戰，越演越烈。(Getty Images)

迪土尼公司(Disney)與佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)官司纏訟、關係緊張，愈槓愈烈，投資遠景不利，因此決定放棄在佛州諾娜湖(Lake Nona)建設新員工園區的計畫，牽動數千名員工的搬遷大計隨著喊停。

迪士尼樂園、體驗暨產品部門負責人達瑪羅(Josh D'Amaro)18日向員工發出訊息，提到「商業環境不斷變化」以及執行長艾格(Bob Iger)回籠上任，宣布公司將不會興建新員工園區，而且再也不要求2000多員加州員工搬遷佛州。

迪士尼前執行長查佩克(Bob Chapek)2021年7月首次宣布佛州園區計畫，許多員工猶豫不決，有些人離職或轉調到公司內不需要搬遷佛州的職位，有些人在公司宣稱搬遷計畫由原訂2022-23年延至2026年時抱著一絲希望，期盼計畫告吹。

迪士尼總部位於加州伯班克(Burbank)，在全美、全球設有衛星辦公據點。達瑪羅說，已搬遷到佛州的員工可搬回加州。

迪士尼是在與德桑提斯官司纏訟之際宣布搬遷計畫喊停。

迪土尼公司與佛羅里達州州長德桑提斯官司纏訟、關係緊張，因此決定放棄在佛州諾娜湖建...
迪土尼公司與佛羅里達州州長德桑提斯官司纏訟、關係緊張，因此決定放棄在佛州諾娜湖建設新員工園區的計畫。圖為佛州迪士尼樂園。(美聯社)

迪士尼控告德桑提斯及迪士尼度假村所在的「蘆葦溪改良區」(Reedy Creek Improvement District)全新委員會對該公司政治報復。德桑提斯州長在迪士尼公開批評佛州一項限制公校課堂討論性取向和性別認同的法案後，鎖定該改良區報復。

數十年來，經佛州議會與州府授權，達成協議；此特別區准許迪士尼自行管理奧蘭多園區，相安無事；但傾向迪士尼的負責監督之五人委員會原有成員，全部被德桑提斯換掉，特別區並改名為「佛州中部旅遊監督區」(Central Florida Tourism Oversight District)。

迪士尼在新委員會投票推翻該公司為確保投資而簽署的開發合約後，4月下旬提起訴訟，之後並將州府針對迪士尼單軌鐵路系統的立法納入其中，補充報復證據。

艾格公開抨擊德桑提斯和佛州政府，聲稱迪士尼間接創造數千個就業機會、每年為佛州帶來約5000萬遊客、而且是該州最大納稅人。

達瑪羅重申，迪士尼仍計畫未來10年在佛州投資170億美元，包括約增加1萬3000個工作，目前該公司在佛州雇用7萬5000多人。

佛州州長德桑提斯。(路透)
佛州州長德桑提斯。(路透)
迪士尼執行長艾格。(美聯社)
迪士尼執行長艾格。(美聯社)

迪士尼 佛州 德桑提斯

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