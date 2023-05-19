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涉及公共安全 國會兩黨提法案：新車要裝AM收音機

編譯盧炯燊／綜合18日電
許多車廠已不在新出廠的電動車上裝設AM調頻收音機，國會兩黨議員已聯合提出法案，以安全理由，強制車廠安裝。(Getty Images)
許多車廠已不在新出廠的電動車上裝設AM調頻收音機，國會兩黨議員已聯合提出法案，以安全理由，強制車廠安裝。(Getty Images)

愈來愈多新款電動汽車不再安裝調頻(AM)收音機，情況已上升到成為國會議題，兩黨議員17日提出法案，要求汽車製造商必須在新車內安裝有AM收音機。

要求在汽車內保留AM收音機的人士認為，這不僅是收聽廣播的問題，更重要是涉及公共安全，因此法案內特別提到，在緊急情況下AM電台起著傳送重要信息的作用，例如在自然災害期間，AM收音機是許多農村地區的民眾唯一收到信息的渠道。

法案的共同發起人之一、麻州民主黨參議員馬基(Edward Markey)在聲明中表示，汽車製造商不應停止在新車設置AM收音機，或是設置昂貴的電子工具；他強調法案的目的，是要讓這種有彈性且受大眾歡迎的通信工具不會成為歷史。

馬基辦公室指出，20個主要品牌的汽車，包括特斯拉、寶馬(BMW)及福特等八個廠牌的電動新車不再設置AM收音機。

馬基是參院商業、科學和運輸委員會成員，今年3月向這20家汽車製造商發出信函，要求它們在其車輛中保留AM收音機，稱AM廣播是不可替代的，

他在信中提醒AM廣播的價值，並強調免費廣播的重要性，指出它依然是「地方、州和聯邦政府官員，包括總統、州長、市長等與公眾溝通的關鍵及可靠渠道。

但代表主要汽車製造商的美國汽車創新聯盟表示，透過立法強制設置AM電台是沒有必要；它們指出，電動車的電力發動機會造成干擾，導致AM廣播產生靜電及噪音；有建議改用網路收音機或其他電子通信工具來取代AM收音機，但馬基等人反駁，稱駕駛開車時不可能上網。

聯邦通信委員會及全國廣播協會、德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、新澤西州民主黨籍聯邦眾議員高特海默(Josh Gottheimer)等已表態支持該法案。

汽車 民主黨 參議員

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