國稅局免費自己線上報稅 明年試行

國稅局明年將試行由政府運作的免費電子報稅系統。(美聯社)

國稅局 (IRS)在過去九個月一直在研議「直接申報系統」(Direct File system)，分析由政府運作的免費電子申報系統的可行性，如今報告顯示，大多數納稅人有興趣直接向國稅局免費線上報稅 ，因此明年將展開試行計畫。

拜登政府考慮由政府提供免費線上報稅系統，取代人們長期使用的TurboTax、H&R Block等私營企業報稅軟體；此舉引起共和黨及業務受威脅企業反彈。

民主黨及消費者倡議人士鼓吹國稅局為簡易報稅者為主的納稅人提供免費報稅系統，認為中產階級理應享有免費報稅服務，如今卻要付費委託報稅服務公司代辦。

報稅業者面臨業務流失的威脅，已增加支出多方遊說、倚賴立法人員護航；業者強調，納稅人已有免費報稅途徑，政府未來恐將進一步採用從雇主和其他來源取得的訊息為納稅人擬報稅表 格。

報稅公司又說，年收入不到7萬3000元可藉「國稅局免費申報方案」(IRS Free File program)使用TaxAct、TaxSlayer等私營報稅軟體，去年約1億人符合資格，利用率僅3%。

TurboTax母公司Intuit發言人普盧默(Derrick Plummer)說，國稅局直接報稅系統多此一舉，而且納稅人須分擔成本。

財政部發言人沙皮特爾(Ashley Schapitl)說，國稅局提出報告是力行現代化並了解納稅人偏好的重要一步。

2022年研究報告顯示，美政府有能力利用從雇主及其他來源取得的資料正確填寫近半個人報稅表。

政府一旦為納稅人填稅表，將威脅報稅服務業。業者為此四處遊說、奮力抵抗，Intuit、H&R Block第一季遊說支出各增18%、29%。

國稅局20多年前推動電子報稅時，便考慮創建線上報稅系統，最後選擇仰賴私營企業。

報稅服務業及保守團體警告納稅人應為政府協助填寫報稅表、查稅而擔憂。國稅局前局長考特(David Kautter)說，國稅局可有效建立維護簡單的入口網站，再往前一步就有更多挑戰。

監看Insuit及H&R Block的調查機構Northcoast Research分析師梅塔(Kartik Mehta)說，國稅局初步變革對報稅業者威脅不大，一旦國稅局揚言要取用所有資訊並為納稅人填納稅表，才會構成威脅，但不確定納稅人是否相信。