槓川普出色 CNN讓記者柯林斯任黃金時段新聞主播

凱特琳．柯林斯成為CNN晚上9時黃金新聞時段新主播。(美聯社)

記者胡玉立／綜合報導

有線電視新聞網(CNN)17日任命現年31歲的政治記者凱特琳．柯林斯(Kaitlan Collins)擔任晚上9時黃金新聞時段新主播，成為美國電視史上最年輕的黃金時段主播之一。

柯林斯2017年加入CNN出任白宮 記者後，職位一路飆升。一周前她主持CNN里民大會，與前總統川普 過招，節目直播吸引了330多萬觀眾。儘管這場里民大會讓CNN飽受爭議，卻也將柯林斯推向許多記者夢寐以求的新主播寶座。這是CNN自2021年底開除前主播克里斯．葛謨(Chris Cuomo)以後，首位固定的晚間9時主播。

CNN董事長李希特(Chris Licht)17日發表聲明表示，柯林斯是天資聰穎的記者，能讓立法者和新聞人物，無法逃避責任；「她不讓政客空口說白話，逼他們說出真正的答案；和她共事過的人都知道，她挖出很多新聞。」

柯林斯成長於阿拉巴馬州 ，曾以保守派新聞網站「每日電訊」(Daily Caller)白宮記者身分報導川普2016年總統大選。2017年她被時任CNN執行長查克爾(Jeff Zucker)網羅加入CNN，在川普擔任總統期間，她在鏡頭前與川普口角，聲名遠播並建立粉絲群。2020年大選後，她成為CNN白宮首席記者，去年當上晨間節目This Morning聯合主持人。

10日CNN舉辦川普里民大會，由柯林斯主持。她在訪談中不時與川普爭執，還被川普羞辱為「討厭鬼」(a nasty person)。許多人批評這場里民大會對CNN來說是場「災難」，給了川普及其死忠觀眾一個罕見的表演舞台。當晚約一小時的直播約330萬人收看，是一般情況下的五倍，打破了CNN平均收視率。

柯林斯對相關爭議隻字未提，但李希特面對內外部交相批評，力挺柯林斯和CNN的決定。

柯林斯談到自己的新職務表示，「我很高興能加入CNN黃金時段新節目陣容，節目將以尖銳的採訪、新鮮的報導和針對頭條新聞進行深思熟慮的對話為特色。」