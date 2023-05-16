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費城詢問報遭網路攻擊 營運陷入27年來最大干擾

編譯潘勛／綜合15日電
賓州最大的新聞媒體費城詢問報遭到網路攻擊，導致作業停頓，但不願說明是否遭勒贖軟體攻擊。(美聯社)
賓州最大的新聞媒體費城詢問報遭到網路攻擊，導致作業停頓，但不願說明是否遭勒贖軟體攻擊。(美聯社)

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)表示，該新聞組織顯然遭網路攻擊，如此意味16日費城民主黨市長初選，該報記者無法在辦公室報導；但社方聲稱，不影響新聞從網站發布，也不願證實是否遭勒贖軟體攻擊。

有線電視新聞網(CNN)15日報導，詢問報14日便在網站上宣稱，因為報務系統遭受駭客攻擊，營運陷入27年來最大干擾。

美聯社報導，費城詢問報發行人莉莎‧休斯(Lisa Hughes)由報紙的編輯台發電子郵件表示，費城民主黨市長初選排定在16日舉行，選前發生這起網路攻擊，但休斯表示，作業岔斷不會影響選情報導。

該報網站指出，報社員工13日晨間發現，社方內容管理系統沒有在運作；休斯表示，一發現「特定電腦系統上有異常活動，立即讓那些系統下線」。

休斯表示，網攻讓該報14日的紙本晨報沒有刊13日寫的新聞，幸好網站仍可更新，但速度也慢上許多。

費城詢問報已聘請網安機構Kroll把報社系統復元，著手調查這起事故；休斯表示，「同一時間，本公司將繼續把最新消息，刊在網站Inquirer.com，發布電子版，另設法出印刷版」。

報社發言人班恩(Evan Benn)表示，因為調查正在進行，他無法回應這次是否勒贖軟體攻擊，致使該報運作中斷；勒贖軟體會鎖住電腦，讓駭客得以索取贖金。

聯邦調查局(FBI) 表示，知悉費城詢問被攻擊、受影響這起事件，但並未提供額外資訊。

詢問報指出，這次網攻導致這家賓州最大新聞組織出現大規模的發行中斷；上一次中斷發生在1996年1月，因巨大冰雪風暴來襲所致；公司發行費城詢問報及「費城每日新聞」(Philadelphia Daily News)兩份刊物。

周末版主編黛安‧馬斯楚爾(Diane Mastrull)15日表示，報社一直在因應「新聞異常忙碌的周末」，如泰勒絲(Taylor Swift)所辦三場演唱會、職籃費城76人隊季後賽第七場，以及各市長候選人的最後衝刺；能在14日把這些新聞全由電子版發布，15日再透過報紙傳播，自己都感到不可思議。

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