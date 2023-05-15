全美首創 伊州擬立法保障兒童網紅收益 避免遭剝削

網路平台上各種以未成年兒童為主題的影音內容日益流行，讓數位創作者賺進大筆收益。伊利諾州議會正推動立法，使該州成為全美第一個立法保護未成年網紅兒童利益的州。(美聯社)

現年15歲的網友史雷雅·納拉莫圖(Shreya Nallamothu)擔心網路上兒童網紅的權益，向伊利諾州 議員科勒(David Koehler)提出她的憂慮；科勒聽取建議後推動立法，讓伊州 成為全美第一個立法保護未成年網紅兒童利益的州，避免這些兒童遭剝削。

根據伊州的新法案，16歲以下兒童網紅，將能根據出現頻率而從每一次觀看就能賺取10分的收入中，分得一定的比率；根據法案，兒童網紅要能獲取收益，其內容必須是在伊州製作，且必須在30天內，出現在至少30%的內容中。

根據法案，影音內容創作者不但有責任，記錄下兒童出現在內容中的時間次數，同時還必須設立信託帳戶，讓兒童在年滿18歲後，取得全部收入，否則這名兒童將可提起訴訟。

這項法案在3月時於伊州參議會獲得一致通過，並將於本周送交眾議會審議。 若通過，法案將會送回參議會進行最終表決，然後再由州長普利茲克(J.B. Pritzker)簽署為法律。

家庭式Vlog影片，原旨在記錄分享孩子出生、成長里程碑以及家庭活動，但專家指出，共享產業商業化，讓影音內容創作者每筆業配賺進數萬元，可能因缺乏監管，恐造成傷害。

阿拉巴馬大學(University of Alabama)數位媒體科技副教授潔西卡．梅杜斯(Jessica Maddox)說：「眼見網紅和內容創作成為越來越多年輕人的職業選項，我們必須記住，這是個缺乏法規與規範的領域。」她強調，兒童網紅「像其他童工和童星一樣，迫切需要保護」。

伊州這個新法律，參照加州 1939年通過的庫根法；該法源自默片時期的童星庫根(Jackie Coogan)，因父母花掉他所賺取的收入，於是在成年後將父母告上法庭。如今，許多州都遵循庫根法，要求童星父母必須將演出收入的15%，存入信託基金，讓小孩在成年後使用。