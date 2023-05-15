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紐約地鐵鎖喉命案嫌犯 保守派視為英雄 惹美化私刑爭議

編譯俞仲慈／綜合14日電
對非裔遊民鎖喉致死的前陸戰隊員潘尼，被控以二級過失殺人罪後，不料激起保守派人士反彈。(路透)
對非裔遊民鎖喉致死的前陸戰隊員潘尼，被控以二級過失殺人罪後，不料激起保守派人士反彈。(路透)

非裔遊民鎖喉致死的前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)，被控以二級過失殺人罪後，不料激起保守派人士反彈。佛羅里達州州長德桑提斯甚至公開支持潘尼「為民除害」的舉動，保守派甚至視潘尼為「英雄」，但也引發美化私刑等諸多爭議。

德桑蒂斯12日發文說：「我們和潘尼這樣的好人站在一起，讓我們向這位陸戰隊員表達全國力挺之意。」

潘尼本月1日在紐約地鐵列車上，鎖喉非裔遊民尼利(Jordan Neely)，導致其窒息身亡，12日被曼哈頓檢方控以二級過失殺人罪，並獲准以10萬元交保。

網上有人發起「潘尼辯護基金」為他籌款，至14日晚間，捐款已超過180萬元。

據了解，死者尼利過去曾因攻擊、擾亂治安等諸多罪行被捕44次，堪稱前科累累，因此保守派人士認為他死有餘辜。福斯新聞(Fox News)主持人古特費德(Greg Gutfeld)公開指控檢方，指控潘尼過失殺人實屬「支持犯罪」和「反英雄」行為。

喬治華盛頓大學政治管理學教授達萊克(Matt Dallek)說：「潘尼案已被黨派政治血液滲透，許多保守派認為像潘尼那樣的義警，將自己置於普通民眾和暴民之間，完全他們的符合政治訴求；像潘尼這樣的人被利用，不管對方是否願意。」

西北大學新聞學院副教授馬歇爾(Northwestern University)說：「在潘尼殺害尼利後，如今我們看到他完全符合部分媒體和政客美化私刑暴力的歷史。」馬歇爾補充表示，政客為追求自身利益，會利用犯罪和對犯罪的恐懼，藉機分化選民，以獲得支持者認同，指稱佛州州長德桑提斯公開聲援潘尼，即為一例。

馬歇爾也質疑保守派操控司法審判的企圖，「在案件開庭審理前，政客們就開始討論並推波助瀾，如今只要幾分鐘，就讓人們驟下結論，並在了解事實全貌前做出判斷。」

遊民 非裔 德桑提斯

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