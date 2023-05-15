嬰兒債券計畫 許貧童一個未來 恐面臨缺乏預算等障礙

華府居民艾莉雅和凱南·萊特夫婦懷抱著剛出生的女兒和一歲的兒子。透過首都市政府所提供的「嬰兒債券」，這兩名兒童成年後將可領取最高2萬5000元的資金作為投資、購屋或求學經費。(美聯社)

全國至少有八個州的民主黨領袖討論過所謂「嬰兒債券 計畫」；此構想是政府撥款為家庭收入低於指定水平的嬰兒信託帳戶存入幾千元，受益人成年後可動用這筆錢加上投資 收益來支付教育或住房等費用。華盛頓特區、康乃狄克州和加州 的立法者均已批准類似計畫；但實踐起來，卻面臨缺乏預算和政治支持等潛在障礙。

其中，府會均由民主黨掌控的康乃狄克州，是第一個在2021年批准嬰兒債券計畫的州，預定耗資6億元；但康州政界和商界領袖未將該計畫列為優先開支，計畫啟動時間從2021年7月延至今年7月。提案一旦施行，將是全國迄今規模最大的嬰兒債券計畫，經費是加州已實施類似計畫的六倍。全國各地官方都在密切關注。

威斯康辛州參議員阿加德(Melissa Agard)表示，「此案若能在全國帶起風潮，其他立法者就會接收到信息：嬰兒債券計畫不僅想承諾孩子一個未來，長遠來看，此財政投資還可替州政府省錢。」

康州嬰兒債券計畫旨在為設置嬰兒信託帳戶提供資金，每名兒童帳戶存款最高為3200元，為期12年；受益人滿18歲並完成金融知識課程後，可用這筆錢投資康州企業、買房、支付高等教育費用或作為退休儲蓄。符合首次設立帳戶資格的家庭須為州健保保戶、年收入在6萬5382元以下。

康州議員原打算透過債券為計畫提供資金，遭州長拉蒙(Ned Lamont)反對。立場傾向保守的智庫卡托研究所(Cato Institute)州政策分析師喬菲(Marc Joffe)表示，康州不該借錢支付計劃，應削減其他預算來支應。康州民主黨州參議員摩爾(Marilyn Moore)說，這筆經費可能來自大麻銷售稅。

加州政府2022年以一次性撥款1億元，為寄養系統內5萬名因新冠疫情失去父母或監護者的未成年人建立信託帳戶；華盛頓特區2021年批准提供3200萬元支付3年期嬰兒債券，但長期籌資工作陷入停滯。

麻州、內華達、馬里蘭、愛阿華、新澤西、威斯康辛、路易斯安納和德拉瓦等八個州，均曾討論過嬰兒債券計畫，但缺乏足夠政治支持和經費來源。