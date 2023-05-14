我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

5華人獲頒艾利斯島勳章 包括楊安澤、劉宇環父女等人

新規嚴懲非法移民 想循合法途徑入境美國者變多

中央社／墨西哥馬塔摩洛斯13日綜合外電報導
嚴格的新庇護規定生效，儘管當局警告邊境混亂狀況恐會升高，美墨交界邊境許多移民仍尋求透過合法途徑進入美國。（Getty Images）
嚴格的新庇護規定生效，儘管當局警告邊境混亂狀況恐會升高，美墨交界邊境許多移民仍尋求透過合法途徑進入美國。（Getty Images）

嚴格的新庇護規定生效，儘管當局警告邊境混亂狀況恐會升高，美墨交界邊境許多移民仍尋求透過合法途徑進入美國。

法新社報導，逃離委內瑞拉的羅德里格斯（Gustavo Rodriguez）認為，要留在美國，透過官方管道的機會最大。

他在墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）告訴法新社：「我想合法入境。」

馬塔摩洛斯是墨西哥邊境城市之一，聚集了成千上萬逃離貧困、犯罪或迫害的移民。

美國總統拜登的右翼反對者預測，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時期允許迅速驅逐移民的法令到期後，人們會湧入邊境。

但迄今這種狀況還沒出現，那是因為非法越境者將有5年不得申請合法入境，還可能面臨刑事指控。

尋求庇護者應透過名為CBP One的智慧手機應用程式（App）來申請，或到美國打算在哥倫比亞、瓜地馬拉等國家／地區設立的處理中心預約面談。

但移民表示，儘管華盛頓承諾會將每天預約量增加到1000個，使用該App就像買彩券一樣。

托瓦（Jose Manuel Tovar）是幸運兒之一，經過4個月的嘗試，他終於預約成功。

這位委內瑞拉人告訴法新社：「我哭了，我的家人，我所有的同事都高興地哭了。」

移民 墨西哥 庇護

上一則

熱浪提早來襲 氣溫恐破紀錄

延伸閱讀

5華人獲頒艾利斯島勳章 包括楊安澤、劉宇環父女等人

5華人獲頒艾利斯島勳章 包括楊安澤、劉宇環父女等人
移民專頁／等待綠卡 可持回美紙出入境

移民專頁／等待綠卡 可持回美紙出入境
移民專頁／綠卡出國留學 要申請回美證

移民專頁／綠卡出國留學 要申請回美證
移民專頁／結婚拿綠卡 須證明真實

移民專頁／結婚拿綠卡 須證明真實

熱門新聞

韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

2023-05-08 22:19
（美聯社）

賓士BMW並非富人最喜歡的車？ 有錢人更愛這兩品牌

2023-05-12 15:01
Daily Mail取得槍手被擊倒的照片。(擷自Daily Mail推特)

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

2023-05-07 14:56
涉嫌持有及傳播兒童色情照的杜克大學中國博士後研究員姚繹。(取自北卡高級法院)

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

2023-05-08 12:20
開槍後遭逮捕的杜爾(David V. Doyle)。(取材自推特)

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

2023-05-09 09:29
卡洛爾贏得第一輪的勝利，離開法院時神情愉悅，川普表示將再上訴。（Getty Images）

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

2023-05-09 22:04

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元

新車「貴到買不起」均價漲30% 破4.8萬元
看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作
傳400溫州客滯留不回 業者：義大利簽證耗時 成行不多

傳400溫州客滯留不回 業者：義大利簽證耗時 成行不多