新規嚴懲非法移民 想循合法途徑入境美國者變多

嚴格的新庇護規定生效，儘管當局警告邊境混亂狀況恐會升高，美墨交界邊境許多移民仍尋求透過合法途徑進入美國。（Getty Images）

嚴格的新庇護 規定生效，儘管當局警告邊境混亂狀況恐會升高，美墨交界邊境許多移民 仍尋求透過合法途徑進入美國。

法新社報導，逃離委內瑞拉的羅德里格斯（Gustavo Rodriguez）認為，要留在美國，透過官方管道的機會最大。

他在墨西哥 馬塔摩洛斯（Matamoros）告訴法新社：「我想合法入境。」

馬塔摩洛斯是墨西哥邊境城市之一，聚集了成千上萬逃離貧困、犯罪或迫害的移民。

美國總統拜登的右翼反對者預測，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時期允許迅速驅逐移民的法令到期後，人們會湧入邊境。

但迄今這種狀況還沒出現，那是因為非法越境者將有5年不得申請合法入境，還可能面臨刑事指控。

尋求庇護者應透過名為CBP One的智慧手機應用程式（App）來申請，或到美國打算在哥倫比亞、瓜地馬拉等國家／地區設立的處理中心預約面談。

但移民表示，儘管華盛頓承諾會將每天預約量增加到1000個，使用該App就像買彩券一樣。

托瓦（Jose Manuel Tovar）是幸運兒之一，經過4個月的嘗試，他終於預約成功。

這位委內瑞拉人告訴法新社：「我哭了，我的家人，我所有的同事都高興地哭了。」