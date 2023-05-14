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熱浪提早來襲 氣溫恐破紀錄

記者胡玉立／綜合報導
俄勒岡州波特蘭市中心一處噴泉設施，許多孩子在炎熱高溫下，戲水降溫。(美聯社)
俄勒岡州波特蘭市中心一處噴泉設施，許多孩子在炎熱高溫下，戲水降溫。(美聯社)

濱太平洋的西北部大部分地區周末迎來異常高溫，部分地區日均溫可能比正常高出30度，氣溫恐打破紀錄；國家氣象局已針對俄勒岡州及華盛頓州大部分地區發布13日至15日高溫預警，提醒熱浪提前來襲，可能對仍在適應季節交替變化的人造成健康風險。與此同時，德州格蘭河谷地區傳出龍捲風襲擊，至少造成一人死亡、11人受傷。

國家氣象局表示，龍捲風13日凌晨4時左右在德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)拉古納高地(Laguna Heights)觸地。地方官員證實，多處建物被毀，多人受傷，一人死亡。

截至12日晚，國家氣象局已在內布拉斯加州、堪薩斯州等許多郡發布龍捲風預警，密蘇里州至德州也進一步發布惡劣天氣警告。時速高達75哩的陣風在多個州造成嚴重結構性破壞，風暴也在許多郡帶來冰雹暴雨。大部分破壞發生在中西部農村地區，整體災情仍待確認。

內布拉斯加州、科羅拉多州、堪薩斯州、奧克拉荷馬州、蒙大拿州和路易斯安納州等六個州，前一天才遭多達16場龍捲風席捲。

與此同時，太平洋西北部分地區異常熱浪提早到來，可能打破紀錄，並加劇加拿大西部燃燒中的野火。國家氣象局已針對俄勒岡州和華盛頓州大部分西部地區，發布13日至15日高溫預警；高溫可能增加與熱相關的疾病風險，易脫水或沒有有效冷卻系統的人尤其要小心。

太平洋西北地區溫度13日開始大幅攀升；預計14日華盛頓州西雅圖氣溫將升至接近華氏90度；1948年迄今，只有六年曾在5月達到如此高溫。俄勒岡州波特蘭周末氣溫預計在華氏94度左右徘徊；當地自1973年至2014年，5月13日和14日的日均溫紀錄分別是92度和91度。

德州大學休士頓公共衛生學院助理教授蘭扎(Kevin Lanza)指出，由於目前仍處於溫暖季節初期且相對溫和，這些事件可能較不會引起公眾注意。但樹木稀少和有大量吸熱人行道的街區，將出現更高氣溫。

德州格蘭河谷地區13日遭龍捲風襲擊，至少造成一人死亡、11人受傷。圖為居民在遭摧...
德州格蘭河谷地區13日遭龍捲風襲擊，至少造成一人死亡、11人受傷。圖為居民在遭摧毀的房屋中，尋找重要物品。(美聯社)
德州格蘭河谷地區13日遭龍捲風襲擊，至少造成一人死亡、11人受傷。圖為居民在遭摧...
德州格蘭河谷地區13日遭龍捲風襲擊，至少造成一人死亡、11人受傷。圖為居民在遭摧毀的房屋中，尋找重要物品。(美聯社)

高溫 德州 龍捲風

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