運動博彩合法化 5年吸金2200億

自從聯邦最高法院於2018年裁定各州政府可讓運動博彩合法化之後，五年來美國民眾下注金額累計達2200億元。圖為新澤西州大西洋城一家賭場內的運動博彩投注機。(美聯社)

自從聯邦最高法院2018年裁定各州政府可讓運動博彩合法化之後，五年來美國民眾下注金額總計高達2200億元。美聯社報導，雖然近來爆發某些醜聞，下注機制應該增進安全防護引起輿論熱議，但運動博彩產業似乎沒有消退跡象。

2018年5月14日，最高法院大法官以6票贊成對3票反對，裁定推翻1992年所通過旨在禁止州政府讓運動博彩合法上路的聯邦法律「職業和業餘體育保護法」(Professional and Amateur Sports Protection Act)。截至今年5月14日，全美有三分之二的州已經有合法運動博彩，未來幾個月到幾年裡將有更多州加入。

成長迅速的運動博彩業正大肆伸展觸角，體育賽事期間播放的運動博彩廣告幾乎深入所有美國家庭，就算非體育類的電視節目也有運動博彩廣告出現。

身為美國兩大運動博弈公司之一的DraftKings執行長羅賓斯(Jason Robins)說，合法博彩如今已成為主流體育文化的一部分，這股趨勢將逐漸成長，如今球迷收看實況比賽時，可以同步針對某項比賽細節下注，方便程度好比用智慧型手機 叫車、買股票 或收聽播客節目。

運動博彩合法化之後，各式各樣機會隨之而來，州政府稅收增加，賭場與賽馬場獲得源源不絕的小額收入，許多民眾則得以避開不受規範的海外賭博網站陷阱。

然而，某些問題也因為運動博彩合法化而出現。專門治療賭博成癮的輔導機構說，自動運動博彩合法化，並開放手機下注之後，過去五年來求助專線接到的電話數量大增。

「博弈問題全國委員會」(National Council on Problem Gambling)執行主任懷特(Keith Whyte)說，過去5年裡由於各州開始推出美國歷史上「最迅速且規模最龐大」的賭博產業擴張，免費求助專線800-GAMBLER接到的來電數量增加了15%。

另外，美式足球 聯盟NFL有數名球員因為在運動博彩下注而遭停賽；某些大學合作的體育聯盟則因對21歲以下人士宣傳體育博彩而引發爭議。