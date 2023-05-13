德州 一家三口 爸爸、媽媽、女兒今年同一所大學畢業

亞當斯一家三口本周末將同時從德州路德大學畢業。(TLU官網)

德州 路德大學(Texas Lutheran University，TLU)大四生艾許莉·亞當斯 (Ashley Adams)13日即將畢業，特別的是，她的雙親不會像其他家長一樣坐在觀眾席為她喝采，而是與她一起走上講台領取畢業證書；該校表示，這是該校校史上，首度有來自同一家庭的父母與子女同時獲得學位。

艾許莉主修教育 ，父親格雷戈(Greg Adams)主修商業，她的母親羅賓(Robyn Adams)將獲得會計碩士學位。

艾許莉表示很高興與父母在同一所學校就讀，並且支持他們追求更高教育的決定，「我的父母沒有完成學業，因為他們想要組建家庭，而當時有更好的機會能實現目標。我記得當他們決定回到本地社區學院念書時我有多麼為他們驕傲。」

她的爸爸格雷戈是一名陸軍退役軍人，也是家中第一代大學生，格雷戈原本和羅賓一起在東北湖景學院(Northeast Lakeview College)就讀，但在女兒參觀過TLU後，兩人隨即愛上該校，並詢問艾許莉是否介意和他們讀同一所學校。

艾許莉表示很開心能和爸媽一起加入TLU這個大家庭，儘管身邊都是年輕學子，但格雷戈與羅賓充分利用他們在校園的時間，羅賓在一堂會計課中擔任助教，格雷戈則加入高爾夫球隊。

羅賓表示期待與家人一同在畢業時慶祝他們的成果，「我會看著我的丈夫和女兒，這有點夢幻，我非常為艾許莉感到驕傲，但能夠從幕後的角度觀看真的很棒，我絕不會錯過。」

艾許莉未來希望成為數學老師，格雷戈已經在蘭多夫空軍基地(Randolph Air Force Base)找到工作，羅賓則已獲聘加入Forvis會計師(CPA)事務所。

艾許莉談到父母的經歷：「在陸軍待了22年後回到學校拿學位，在攻讀學士與碩士學位時花時間當助教和幫助同學，我難以形容我有多麼以他們為榮。」