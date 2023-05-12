我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠緊急狀態結束 免費檢測、疫苗 紐約市公立醫院續供

台灣教會槍案兇手被控98罪 難逃死刑或終身監禁

為賺點閱「故意墜機」還滅證 美國YouTuber恐面臨20年監禁

編譯羅方妤／即時報導
美國一名29歲飛行員兼跳傘運動員、YouTube網紅雅各布2021年11月故意墜機，並在同年12月發布影片博取點閱率。（取材自雅各布YouTube頻道）
美國一名29歲飛行員兼跳傘運動員、YouTube網紅雅各布2021年11月故意墜機，並在同年12月發布影片博取點閱率。（取材自雅各布YouTube頻道）

英國BBC報導，美國一名29歲飛行員兼跳傘運動員、YouTube網紅雅各布（Trevor Jacob）2021年12月在YouTube發布墜機影片，並暗示這是一起事故，迄今為止該影片獲得290萬人次觀看。然而，美國檢察官指出，雅各布如今將承認他是為了吸引點閱率而「故意」墜機，試圖清理現場妨礙聯邦政府調查。

一份認罪協議指出，雅各布表示他拍這支影片是產品贊助協議的一部分。他可能面臨長達20年監禁。美國司法部11日聲明表示，雅各布同意認罪一項破壞和隱匿重罪指控，試圖妨礙聯邦政府調查。

影片來源：YouTube

雅各布2021年11月獨自駕駛飛機離開加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）機場，他在飛機上安裝了攝影機，並攜帶降落傘和自拍棒。加州中區檢察官辦公室表示，他「沒有打算飛抵目的地，而是打算在飛行中途從飛機彈射降落，並在飛機下降和墜毀時拍下自己跳傘降落至地面和飛機的影片」。

飛機在起飛35分鐘後墜毀在加州洛斯帕瑞斯國家森林公園（Los Padres National Forest）。雅各布步行到現場取回攝影機。一些觀眾對這起事件抱持懷疑態度，指出雅各布已在身上裝備降落傘，且沒有試圖安全降落飛機。

雅各布向國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）通報墜機事故，該委員會告訴他，他有責任保留飛機殘骸。但認罪協議指出，雅各布隨後稱他不知道飛機在哪墜。然而，他卻搭直升機返回現場並將殘骸銷毀。

雅各布預計未來幾周將首次出庭。此外，他的飛行員執照去年被撤銷。

加州 墜機 攝影

上一則

維州屁孩超市「開蓋舔冰淇淋」再放回 網轟：這是犯罪

延伸閱讀

遣返令失效 華人憂偷渡潮

遣返令失效 華人憂偷渡潮
加州人何時賣房最有利？專家：夏季好時機

加州人何時賣房最有利？專家：夏季好時機
「你們養育一個怪物」 俄婦在普亭雙親墳上留字條被捕

「你們養育一個怪物」 俄婦在普亭雙親墳上留字條被捕
大旱連3年 竟與澳洲野火有關

大旱連3年 竟與澳洲野火有關

熱門新聞

韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

2023-05-08 22:19
Daily Mail取得槍手被擊倒的照片。(擷自Daily Mail推特)

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

2023-05-07 14:56
開槍後遭逮捕的杜爾(David V. Doyle)。(取材自推特)

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

2023-05-09 09:29
涉嫌持有及傳播兒童色情照的杜克大學中國博士後研究員姚繹。(取自北卡高級法院)

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

2023-05-08 12:20
被指以TurboTax報稅軟體騙取低收入者付費報稅的財捷公司，將自下周起寄賠款支票給顧客。(美聯社)

涉騙440萬人 TurboTax和解金支票下周起郵寄

2023-05-05 21:53
卡洛爾贏得第一輪的勝利，離開法院時神情愉悅，川普表示將再上訴。（Getty Images）

川普被控性侵敗訴關鍵 把卡洛爾認成前妻 打臉自己

2023-05-09 22:04

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效