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AI預測罹患胰臟癌風險 最多可提早3年發現

編譯徐薏茹／綜合10日電

本周發表於「自然醫學」(Nature Medicine)期刊的一篇研究指出，應用人工智慧(AI)實施的人群篩查(population screening)可以發現胰臟癌的潛在病例，透過病患的醫療紀錄，AI工具最多可能提早三年預測某人是否具有罹患胰臟癌的風險。

根據Nature.com的資訊，人群篩查意指醫療專家實施基因檢測或或類似的方法，以此檢視在一群人中發現之特定病徵的盛行情況。這有助於辨識某些疾病特定的生物標記(biomarker)。

哈佛醫學院教授、研究指導教授桑德(Chris Sander)表示，能鎖定罹患胰臟癌最高風險人群的AI工具對於改善臨床決策大有幫助。

研究員在本研究中將AI演算法應用於來自丹麥、美國900萬名病患的臨床數據，訓練AI學習能夠讀取病患數據中診斷碼(diagnosis code)的模型，並將其與胰臟癌連結。

研究員在不同時間試用不同版本的AI模型進行潛在診斷，包括六個月、一年、兩年、三年，結果表明他們的方法在預測哪些人可能罹患胰臟癌方面，遠比當前估計人群發病率的方式還要精確。

不過這一技術仍處於早期開發階段，仍需要通過更多測試。

胰臟癌是目前最致命的癌症之一，五年存活率僅12.5%，並且非常難在早期被發現，在初期階段發現胰臟癌有機會治癒，但許多病患診斷出胰臟癌時往往為時已晚。

本研究由哈佛醫學院與哥本哈根大學(University of Copenhagen)的調查人員帶領，並與VA波士頓醫療系統(VA Boston Healthcare System)、丹娜-法伯癌症研究所(Dana-Farber Cancer Institute)、哈佛陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)合作。

AI 醫學 癌症

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