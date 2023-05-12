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CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

馬斯克入主推特爭議多 將卸下CEO 推文暗示接任者是「她」

編譯徐薏茹／綜合11日電
馬斯克(左)與亞卡里諾(右)今年4月在一場行銷座談上對話的場面。(美聯社)
馬斯克(左)與亞卡里諾(右)今年4月在一場行銷座談上對話的場面。(美聯社)

推特(Twitter)執行長馬斯克(Elon Musk)11日推文宣布，已經聘請接班人，雖未立即透露新任執行長姓名，但以「她」的稱呼暗示新執行長是一名女性，大約會在六周後上任；但華爾街日報(WSJ)引述知情人士報導，NBC環球集團(NBCUniversal)全球廣告與夥伴關係總監琳達·亞卡里諾(Linda Yaccarino)據傳將出任推特新執行長。

馬斯克表示，他將減少在推特的例行參與事務，但仍將以執行主席及技術長的身分監督推特改革。

亞卡里諾在NBC環球任職超過十年，她向來倡導以更好的方式衡量廣告的效果，在NBC推出廣告贊助的串流服務Peacock方面擔任重要角色。

幾個月以來，馬斯克其他公司的投資人不斷表達關切，擔心馬斯克被推特分散太多注意力，減少對其他公司應履行的職責。

現在他也許將有更多時間管理其他公司，除推特外，馬斯克同時還身兼電動車廠特斯拉(Tesla)及太空探索科技公司(SpaceX)執行長。

投資人格雷厄姆(Paul Graham)上個月在推特發文：「你能想到一個優秀的人，他本可以投入製造業與重工業，現在卻將他的才華浪費在軟體方面嗎？」

馬斯克推文宣布雇用新執行長的消息後，特斯拉(Tesla)的股價立即飆升約2%。

去年10月馬斯克以440億元收購推特，入主推特的這半年多中，他大刀闊斧進行改革，解雇大批推特員工、恢復被停權的帳號，包括前總統川普的帳號，並且鬆綁推特過濾潛在敏感內容的規定。

另外，馬斯克還取消知名公眾帳戶的原驗證機制(藍勾勾)，改為收費的訂閱模式。

目前尚不清楚新任執行長是否會延續馬斯克的風格，推出重大改革，但她將會是推特自2006年創辦以來的第一名女性執行長。

根據彭博億萬富豪指數(Bloomberg Billionaires Index)，馬斯克目前在全球富豪排名第二，淨資產為1680億元。

根據華爾街日報報導，NBC環球集團高管琳達·亞卡里諾傳將出任推特新執行長。(NB...
根據華爾街日報報導，NBC環球集團高管琳達·亞卡里諾傳將出任推特新執行長。(NBCUniversal官網)

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