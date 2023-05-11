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不堪網路霸凌 媽媽界「部落客天后」Dooce離世 享年47歲

噓！星聞／即時報導
美國知名的媽媽部落客dooce離世。(美聯社)
美國知名的媽媽部落客dooce離世。(美聯社)

美國知名的媽媽部落客Dooce（本名：Heather Armstrong） ，傳出過世的消息，她的搭檔同時也男友Pete Ashdown證實她的死訊，享年47歲。

據外媒報導指出，Dooce是從2001年開始寫部落格，隔離辭去工作專心經營部落格，2004年部落格開始投放廣告，5年後她的部落格每個月有850萬的瀏覽人次，甚至在2009年還曾被《富比世》選為媒體界最具影響力女性，靠著在部落格寫文章，一年可以賺進10萬美元。

但是2010年後隨著社群媒體的崛起，她流量受到影響下滑，也飽受網路上酸民的攻擊，認為她是靠小孩賺錢，她也因此罹患憂鬱症，暫停更新了部落格，2017年憂鬱症治療成功後，開始經營部落格及社群，發文內容是轉變為有關憂鬱症、酗酒，但流覽量早已不如以往。

她的離世消息被男友證實，近來她因為酗酒的情況又復發，9日在酒後輕生，男友還發出聲明悲痛表示「她作為抑鬱症的作者挽救了許多生命，但最終無法挽救自己」、「她是一位充滿愛心的伴侶和母親，總是對新的冒險或音樂會持開放態度。希瑟認為結束自己的生命是錯誤的，但最終，她的判斷被酒精蒙上了陰影。她被愛著，我們會深深地懷念她。」

憂鬱症 社群媒體 富比世

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