他告前妻墮胎 前妻閨密告他擅自查看私訊侵犯隱私

德州一名男子控告協助其前妻取得墮胎藥物進行人工流產的三名女性友人，分別求償100萬元。圖為墮胎藥物美服培酮。(美聯社)

德州 男子希瓦(Marcus Silva)提告協助前妻取得墮胎 藥物進行人工流產的三名女性友人，分別求償100萬元，並出具未經前妻同意查看而取得的閨密間私訊作為證據，兩名被告因此反告希瓦侵犯隱私權。

紐約時報報導，聯邦最高法院去年推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，將墮胎法規決定權下放各州政府後，這宗訟案震驚墮胎權擁護者並刺激反墮胎人士；雙方都認為此案判決將發揮指標性作用，將嚇阻任何人不敢再協助女性在禁止或嚴格限制墮胎的州終止妊娠。

希瓦將前妻和女性友人之間的非公開訊息，當作呈堂供證提告；希瓦的律師米契爾(Jonathan Mitchell)曾任德州檢察長，且是支持以訴訟嚇阻墮胎的強硬派人士；米契爾依據德州的「錯誤死亡索賠」(wrongful death claim)，主張希瓦的損失並據此求償。

5月第一周，兩名被告女性潔奇‧諾尤拉(Jackie Noyola)和艾咪‧卡本特(Amy Carpenter)決定反控希瓦侵犯隱私，並對希瓦的指控提出抗辯。

諾尤拉與卡本特是希瓦前妻布蘭妮(Brittni Silva)的閨密；她們表示，希瓦在未經布蘭妮同意的情況下，偷看她的手機 並查閱她們之間的私訊。

墮胎權擁護者已示警，私人訊息可能被用作人工流產相關民事或刑事案件的證據；內華達州一名檢察官曾利用一對母女之間的臉書私訊，在女兒墮胎後，作為起訴這對母女的證據。

希瓦並未控告他的前妻，而是前妻的朋友，而他前妻的朋友則反告希瓦違背妻子意願查看她的手機，侵犯隱私權。

南德州休士頓法學院(South Texas College of Law Houston)法學系教授羅德斯(Charles Rhodes)表示，「非法取得手機內容顯然違反德州州法，這在其他案件中也可能發生」。

布蘭妮曾透過私訊向朋友傾訴希瓦有情緒障礙與暴力傾向，他曾燒掉兩人的婚紗照，甚至威脅共同飼養的狗。

布蘭妮於2022年5月訴請離婚，但仍繼續與希瓦同居。去年7月，布蘭妮服用藥物結束妊娠。今年2月離婚生效，隔月希瓦便提出告訴。