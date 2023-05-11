他告前妻墮胎 前妻閨密告他擅自查看私訊侵犯隱私
德州男子希瓦(Marcus Silva)提告協助前妻取得墮胎藥物進行人工流產的三名女性友人，分別求償100萬元，並出具未經前妻同意查看而取得的閨密間私訊作為證據，兩名被告因此反告希瓦侵犯隱私權。
紐約時報報導，聯邦最高法院去年推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，將墮胎法規決定權下放各州政府後，這宗訟案震驚墮胎權擁護者並刺激反墮胎人士；雙方都認為此案判決將發揮指標性作用，將嚇阻任何人不敢再協助女性在禁止或嚴格限制墮胎的州終止妊娠。
希瓦將前妻和女性友人之間的非公開訊息，當作呈堂供證提告；希瓦的律師米契爾(Jonathan Mitchell)曾任德州檢察長，且是支持以訴訟嚇阻墮胎的強硬派人士；米契爾依據德州的「錯誤死亡索賠」(wrongful death claim)，主張希瓦的損失並據此求償。
5月第一周，兩名被告女性潔奇‧諾尤拉(Jackie Noyola)和艾咪‧卡本特(Amy Carpenter)決定反控希瓦侵犯隱私，並對希瓦的指控提出抗辯。
諾尤拉與卡本特是希瓦前妻布蘭妮(Brittni Silva)的閨密；她們表示，希瓦在未經布蘭妮同意的情況下，偷看她的手機並查閱她們之間的私訊。
墮胎權擁護者已示警，私人訊息可能被用作人工流產相關民事或刑事案件的證據；內華達州一名檢察官曾利用一對母女之間的臉書私訊，在女兒墮胎後，作為起訴這對母女的證據。
希瓦並未控告他的前妻，而是前妻的朋友，而他前妻的朋友則反告希瓦違背妻子意願查看她的手機，侵犯隱私權。
南德州休士頓法學院(South Texas College of Law Houston)法學系教授羅德斯(Charles Rhodes)表示，「非法取得手機內容顯然違反德州州法，這在其他案件中也可能發生」。
布蘭妮曾透過私訊向朋友傾訴希瓦有情緒障礙與暴力傾向，他曾燒掉兩人的婚紗照，甚至威脅共同飼養的狗。
布蘭妮於2022年5月訴請離婚，但仍繼續與希瓦同居。去年7月，布蘭妮服用藥物結束妊娠。今年2月離婚生效，隔月希瓦便提出告訴。
上一則
不堪網路霸凌 媽媽界「部落客天后」Dooce離世 享年47歲
下一則
FB留言