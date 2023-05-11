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佛蒙特州長簽保護墮胎法案 全美首州婦女有生育自主權

記者張聲肇／綜合報導
佛蒙特州共和黨籍州長史考特10日簽署法案，保護婦女生育自主權，包括獲取墮胎藥的權利。(美聯社)
佛蒙特州共和黨籍州長史考特10日簽署法案，保護婦女生育自主權，包括獲取墮胎藥的權利。(美聯社)

佛蒙特州共和黨籍州長史考特(Phil Scott)10日簽署保護墮胎及性別選擇權法案，使佛蒙特成為全美第一個明確立法保障婦女有權取得墮胎藥「美服培酮」(mifepristone)的州，即使將來聯邦食品暨藥物管理局(FDA)撤回該藥的使用許可。

佛蒙特州新生效的法律不但保障婦女生育自主權，也保護醫療業者不會因執行生育或性別確認手術遭受懲罰或挨告。

史考特說，本法的實施表示「佛蒙特站在隱私權、個人自主權、生育自由權的這一邊，也保證醫療業者可以自由執行其專業，不必擔心害怕。」

該州參眾議會通過之法案所保障的「生育健康服務」，包括目前廣泛使用中的墮胎藥美服培酮。

上月，德州聯邦法院一名法官裁決禁售美服培酮，拜登政府和生產美服培酮的「丹科實驗室」(Danco Laboratories)上訴到聯邦最高院。最高法院判決上訴有理，相關訟案仍在進行期間，女性應可繼續合法使用這種墮胎藥。紐奧良聯邦第五巡迴上訴法院5月17日將審理另一宗有關的訟案。

計畫生育協會Planned Parenthood北新英格蘭分部主管勒瑞許(Lucy Leriche)說，她相信其他州類似的保護生育法律也會處理這問題，不過佛蒙特則是明確地主張婦女有權取得這款藥物，即使將來聯邦當局迫於法院命令而收回許可。

提倡性別與生育自主權的古特馬赫研究所(Guttmacher Institute)研究員瓜尼耶瑞(Isabel Guarnieri)說，正因為各地都有這方面的爭議與官司，地區法院即使做出裁決，敗訴方還是會上訴，亂成一片，沒完沒了。

匹茲堡大學法學院副教授唐利(Greer Donley)說，聯邦政府禁用的藥，州政府不能擅自核准使用，但是，州政府自行其是的話，聯邦政府不見得會強制禁止。

墮胎 佛蒙特州 聯邦政府

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