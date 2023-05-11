FDA專家稱避孕藥Opill安全 建議免處方允藥房出售

食品暨藥物管理局顧問小組，10日建議食藥局批准把避孕藥Opill改為不需處方即可購買的藥物。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )顧問小組經二天公開會議後，10日決定建議FDA准許避孕藥Opill不需處方即可在全美各地藥房貨架上販售；FDA預訂今年夏季時做出決定，這項建議一旦獲准，Opill將是美國第一種無須處方箋即可購買的避孕藥。

製藥業者百利高(Perrigo)旗下的法國製藥商HRA Pharma策略長威爾格林(Frederique Welgryn)在該公司宣布申請Opill為非處方藥時表示，這種已問世50年的藥品，曾被數百萬名婦女安全使用，該是進一步開放讓更多人容易取得的時候了。

百利高提出上架銷售Opill的申請後，FDA初審時列舉若干疑慮；然而，該局顧問小組建議放行。

FDA最擔心的是消費者，尤其是青少年，是否有能力遵循藥品標籤指示用藥，並且擔心女性可能不知道在未徵詢醫師的前提下並不適合自行服用，例如，有乳癌病史的婦女不該服用該藥物、陰道異常出血的女性也應事先諮詢醫生。

FDA也提到，對超重或肥胖 者來說，藥物功效會降低到什麼程度仍屬未知；不過，美國婦產科學院(American College of Obstetricians and Gynecologists)說，若干研究確認荷爾蒙避孕功效不會因體重而顯著受影響。

威爾格林說，數據清楚地表明，各年齡層女性都可將Opill視同非處方藥安全服用 。

多年來，美國醫學 會(American Medical Association)、美國婦產科學會等醫藥組織及倡議人士致力推動不需處方即可購避孕藥；美國醫學會說，到櫃檯買口服避孕藥既安全又必須，可有效避免意外懷孕、以及日後在種種限制下找地方墮胎。

Opill 使用合成孕激素(hormone progestin)阻止精子進入子宮頸、通常被推薦給因健康考量無法服用組合藥的人；Opill一直是全國最常見避孕藥品之一，1960年代以來已有數千萬人服用。

Opill於1973年在美國獲准銷售，目前在英國已無需處方即可購得；在南美、亞洲和非洲在內的全球大部分地區，其他避孕藥也被列為非處方藥。