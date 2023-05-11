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隕石從天而降？新澤西住宅突遭「神秘金屬石頭」砸穿天花板

編譯張君堯／即時報導
新澤西州霍普威爾震一戶人家的屋頂8日被一塊疑似為「隕石」的物體砸破，屋主目前計畫將這顆石頭送驗。(美聯社)
新澤西州霍普威爾震一戶人家的屋頂8日被一塊疑似為「隕石」的物體砸破，屋主目前計畫將這顆石頭送驗。(美聯社)

新澤西州霍普威爾震（Hopewell）一戶人家的屋頂8日被一塊疑似為「隕石」的物體砸破，屋主目前計畫將這顆石頭送驗。

多家外媒報導，這起事件發生在8日下午1點左右，屋主寇普（Suzy Kop）表示當時這塊約4英寸（約10.16公分）乘6英寸（約15.24公分）、重1.8公斤的長方形金屬石頭突然砸進自己的房子，並落在他父親的臥室內，所幸沒有人因此受傷。

寇普回憶道「石頭砸穿天花板並落到臥室內的地板，然後在地上彈了幾下」，並稱「當時沒有人在家，我繞過房屋碎片時發現角落裡的這顆石頭」。起初寇普以為有人朝房屋丟擲石頭，但隨後發現石頭摸起來溫溫的，這才覺得事情應該沒有這麼單純。

寇普報案時試圖解釋這塊「從天而降」的石頭，救援人員抵達後還對寇普一家進行放射性物質掃描，所幸並無大礙。

警方表示這顆疑似隕石的石頭可能和「寶瓶座流星雨」有關，「富蘭克林研究所」（Franklin Institute）的首席天文學家皮茨（Derrick Pitts）指出它可能有40至50億年歷史、甚至是太陽系誕生之初遺留的，還提到「它就這樣擊中房屋讓人們撿拾，這真的很不尋常，歷史上很少發生過」。目前這顆石頭已被送驗。

新澤西州

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