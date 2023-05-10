皇家加勒比郵輪遭裝隱藏攝影機 逾150人遭殃、含40名未成年

一艘皇家加勒比郵輪近日發生偷拍事件，至少150人受害。（Getty Images）

一艘繞行加勒比海的郵輪 近日發生偷拍事件，一名男性乘客日前被控在皇家加勒比郵輪的公共廁所內安裝隱藏攝影 機，並涉嫌拍攝未成年不當影像。美國聯邦調查局（FBI ）聖胡安分局正在努力確認潛在受害者身份。

CNN報導，該名叫做弗羅亞斯（Jeremy Froias）的男子4月底登上從佛羅里達州邁阿密出發的海洋和諧號郵輪，並在公共廁所內安裝WiFi攝影機，數日後，一名旅客發現並通報船員，隨後保全人員進入廁所後查獲攝影機。據悉保全人員在攝影機發現Micro SD數據卡，裡面有數小時長的影片內容。

FBI 已在網上發布一份表格，以尋找可能的受害者訊息。FBI強調，他們關注的時間範圍為4月30日至5月1日。調查人員審查的影片顯示，這期間共有150多人進入廁所，其中至少有40人看起來是未成年人。

弗羅亞斯8日在保釋聽證會上獲釋，並被命令支付2.5萬美元保釋金，條件是禁止與包括自己孩子在內的未成年進行無監督接觸，也不得使用網路且必須交出護照。

對此，皇家加勒比遊輪表示，已立即通報給當地和聯邦執法部門，由於案件尚在進行中，目前無法透露更多細節。