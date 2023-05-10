猶他婦人寫童書撫慰失怙3子 卻被控毒死親夫

猶他州童書作家庫里‧瑞辛斯被控涉嫌以過量芬太尼毒殺丈夫艾瑞克‧瑞辛斯。(取自臉書)

猶他州 童書作家庫里‧瑞辛斯(Kouri Richins)在丈夫去年死後，撰寫一本有關喪慟的童書撫慰自己三子脆弱心靈，8日卻遭警方逮捕，檢方指控她以過量芬太尼(fentanyl)毒殺丈夫。

瑞辛斯8日在猶他州被捕，她被控以超標五倍的芬太尼摻酒，在兩人位於卡瑪斯(Kamas)的家中毒殺丈夫艾瑞克‧瑞辛斯(Eric Richins)。

檢察官 表示，瑞辛斯去年3月半夜打電話報警，說艾瑞克全身冰冷、不省人事。

瑞辛斯告訴警方，她替丈夫調了一杯伏特加，慶祝他賣出一間房，接著就去臥室哄孩子睡覺，她再回來時就發現丈夫沒反應並報警。

法醫驗屍發現，艾瑞克體內有致命的芬太尼殘留；瑞辛斯除了面臨謀殺指控外，還面臨違法持有俗稱「迷姦水」的γ-羥基丁酸(gamma-hydroxybutyrate，簡稱GHB)鹽漿液。

檢方根據瑞辛斯當晚與警方的互動與賣她芬太尼的匿名熟人說詞，對瑞辛斯提出指控。

諷刺的是，瑞辛斯在丈夫死後出了一本童書「你與我同在嗎?」(Are you with me?)，教導三個兒子應對逝親傷痛，甚至接受電視台訪問宣傳此書。

瑞辛斯當時接受「猶他好事」(Good Things Utah)節目訪談時，形容丈夫意外去世對她及三個兒子的感受，她說面對摯親逝世即要「確保他們的精神總是活在家中」。

瑞辛斯當時說：「這是要向孩子解釋，雖然他沒有實際存在，不代表他不在那裡陪伴我們。」

主持人當時還稱讚他是很棒的母親。