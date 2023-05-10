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高盛證券性別薪酬歧視案 纏訟十多年 支付2.15億元和解

編譯周芳苑／綜合9日電
跨國投資公司高盛集團被上千名女性員工控告歧視女性案，在纏訟十多年後以2億1500萬元和解。圖為高盛在紐約股票交易所的公司標示。(路透)
跨國投資公司高盛集團被上千名女性員工控告歧視女性案，在纏訟十多年後以2億1500萬元和解。圖為高盛在紐約股票交易所的公司標示。(路透)

纏訟十多年的跨國投資公司高盛集團(Goldman Sachs)歧視女性員工集體訴訟案開審前，高盛9日決定支付2億1500萬元和解，以結束這宗涉及上千名員工的訴訟。

這椿訴訟於2010年9月間提出，排定下個月在紐約南區聯邦法院(Southern District of New York)開審。高盛證券被控在薪酬、績效評估、升遷方面歧視女性員工。控訴內容並聲稱女性員工薪資低於同等職位的男性、升遷機會也較少。

原告是曾在高盛美國分公司的投資銀行、投資管理或證券部門擔任助理或副總裁的女性，和解對象包括高盛證券投資銀行、投資管理及證券部門約2800名女性員工。

根據和解協議，除了支付和解金，高盛證券還必須在三年內與獨立專家合作，針對員工績效評估、由副總陞遷到總經理的過程進行更多分析，此外，要求一位獨立專家額外進行薪酬平等研究，並要求紐約市的公司酌情調查和解決性別薪酬差距。

這椿集體訴訟將焦點擺在女性助理總裁與副總裁職位，聲稱高盛升遷模式使許多男性員工比同評等、甚至實力更強的女性更容易獲得升職，久而久之，公司高階管理層裡的女性代表就呈現不足。自從集體訴訟提出以來，女性代表不足的情況已有所改善。

原告甘巴(Allison Gamba)透過事先準備的聲明說，她對這起訴訟案的目標一直是支持在華爾街工作的女性，她以達到和解結果、可望改善性別平等為傲。

高盛 投資 證券

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