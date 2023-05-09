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普立茲獎得主 美聯社報導俄烏戰爭奪2獎 華郵、紐時、洛時也獲2項

記者顏伶如／綜合報導
第107屆普立茲獎8日公布得獎名單，華盛頓郵報女記者卡洛琳‧基特奇納(中)獲得全國報導獎後，同事聚集慶賀。(美聯社)
第107屆普立茲獎8日公布得獎名單，華盛頓郵報女記者卡洛琳‧基特奇納(中)獲得全國報導獎後，同事聚集慶賀。(美聯社)

第107屆普立茲獎(Pulitzer Prizes)得獎名單揭曉，美聯社以烏克蘭戰爭報導勇奪兩個獎項。華裔作家朱華敏(Andrea Long Chu)以文化角度探索尖銳社會議題的「紐約雜誌」(New York magazine)書評贏得批評獎。

美聯社記者契爾諾夫(Mystyslav Chernov)、馬洛特卡(Evgeniy Maloletka)、史特帕尼寇(Vasilisa Stepanenko)、西納特(Lori Hinnant)深入烏克蘭東南港口大城馬立波(Mariupol)，目擊俄軍屠殺烏克蘭百姓的慘狀，報導贏得被認為是普立茲最高榮譽的公共服務獎。

俄羅斯入侵烏克蘭最初幾周，其他媒體紛紛撤離之後，美聯社記者繼續留在馬立波，攝影鏡頭記錄了留守家園烏克蘭民眾的堅忍精神以及平民設施淪為俄軍攻擊目標，新聞照片獲得突發新聞攝影獎。

華盛頓郵報、紐約時報、洛杉磯時報、阿拉巴馬州新聞網站AL.com也都各自拿下兩獎。過去百餘年來，哥倫比亞大學(Columbia University)頒獎表揚新聞、文學、戲劇、音樂界卓越表現。

洛杉磯時報披露市府官員帶有種族歧視的對話秘密錄音，拿下突發新聞報導獎。華爾街日報報導50個聯邦機關官員買賣股票涉嫌利益衝突、違反公職人員道德操守，贏得調查報導獎。

華郵女記者卡洛琳‧基特奇納(Caroline Kitchener)報導「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例被最高法院推翻後對婦女墮胎的影響，包括一名德州少女因為無法墮胎而產下雙胞胎，獲得全國報導獎。

紐時記者長達八個月調查採訪布查(Bucha)烏克蘭百姓遭到俄軍屠殺的暴行，拿下國際報導獎。紐時對亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)龐大財力與經濟影響力的報導則贏得插圖報導與評論獎。

全國公共電台(NPR)出身的記者凱特琳‧狄克森(Caitlin Dickerson)撰文發表在「大西洋月刊」(The Atlantic)，描述美墨邊境移民家庭被拆散及遭受虐待的真相，獲得釋義報導獎。

烏克蘭 洛杉磯 攝影

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