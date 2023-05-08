新州婦女搭錯飛機 去佛州竟抵牙買加 邊疆航空致歉

新州居民搭錯飛機，邊疆航空表示歉意和遺憾。（美聯社）

新澤西州 居民比佛莉．艾莉絲-赫伯德(Beverly Ellis-Hebard)因為在佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)擁有第二個家，經常從賓州費城 搭機至佛州 ，不料去年11月，原本要飛往佛州的赫伯德，陰錯陽差搭上飛往牙買加的班機。她表示，因地勤人員疏失，才發生這起烏龍事件。

新州格洛斯特郡(Gloucester County)居民赫伯德說：「每隔六周，我就會飛一次，所以選擇邊疆航空(Frontier Airlines)，因為我經常搭乘。」沒想到去年11月6日，卻發生搭錯機的烏龍。

當天赫伯德依照原定計畫，準備搭機飛往佛州，在登機門前，她清楚看到「費城往傑克遜維爾(PHL to JAX)」幾個字。

不過在登機前，赫伯德詢問登機人員是否可以先上洗手間再回來，結果當她回到登機門，幾乎所有乘客都已上機，登機人員連忙催促她登機。

不料上機後，赫巴德才知道登機口臨時變更，她所搭乘的飛機是飛往牙買加，她回憶當時空服員不解地再說一次：「聽好，這班飛機要飛去牙買加。」赫巴德補充說：「從空服員臉上表情，我知道她不是開玩笑。」

由於赫巴德沒有護照，即使飛機降落後也無法下機，只能滯留機內，並在空服員陪伴下等候數小時，終於搭上飛回費城的班機。

邊疆航空發言人事後說：「對於乘客搭錯班機深表遺憾並表達歉意，我們已提供退費和賠償措施，並與機場人員共商解決此事。」