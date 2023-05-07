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「淫魔」富豪艾普斯坦私人行事曆 出現CIA局長等重量級人物

記者顏伶如／綜合報導
中央情報局局長伯恩斯在2014年擔任副國務卿時，曾與艾普斯坦三度會面。(美聯社)
中央情報局局長伯恩斯在2014年擔任副國務卿時，曾與艾普斯坦三度會面。(美聯社)

華爾街日報報導，私人行事曆等檔案紀錄顯示，已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)當年涉嫌性犯罪被定罪之後，往來對象不乏赫赫有名的重量級人物，例如後來成為中央情報局(CIA)局長的伯恩斯(William Burns)。

報導指出，2014年間，當時為副國務卿的伯恩斯曾與艾普斯坦三度會面，第一次見面地點在華府，後來兩次在艾普斯坦位於曼哈頓的豪華公寓。伯恩斯2021年迄今掌理中情局。

前總統歐巴馬任內的白宮法律顧問凱薩琳‧魯姆勒(Kathryn Ruemmler)離開白宮後的幾年裡，曾與艾普斯坦見面數十次。魯姆勒2020年出任高盛集團(Goldman Sachs)首席律師。艾普斯坦曾為魯姆勒安排了2015年的巴黎之行，2017年則邀請她到艾普斯坦於加勒比海的私人小島度假。

巴德學院(Bard College)校長波斯坦(Leon Botstein)曾邀請艾普斯坦到校參觀，艾普斯坦則帶著一群年輕女性同行。

2015年，知名學者、作家兼政治倡議者杭士基(Noam Chomsky)被安排與艾普斯坦共同搭機，前往艾普斯坦的曼哈頓豪華公寓共進晚餐。

報導指出，上述人物都沒有出現在艾普斯坦仲介情色的服務名單，也沒有出現在搭乘艾普斯坦情色專機的名單。但先前不曾曝光、高達數千筆2013年至2017年間電郵往來及行事曆資料檔案顯示，艾普斯坦遭控對一名少女性犯罪而於2008年坐牢並登記為性前科犯之後，上述知名人物仍多次與艾普斯坦見面。

報導指出，檔案當中並未透露這些人士與艾普斯坦的見面目的為何，但這些人士接受華爾街日報詢問時，絕大多數則說見面是與艾普斯坦的財富與人脈有關。其中幾人表示，艾普斯坦當時已服刑完畢，也已改過自新。波斯坦說，見面目的是為了說服艾普斯坦捐款給學校，杭士基說與艾普斯坦見面是討論了政治與學術話題。

艾普斯坦2019年夏天遭控為權貴人士仲介性服務而被捕，後來在獄中自殺身亡。

艾普斯坦 華爾街 白宮

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