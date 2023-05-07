道奇多功能車起火致死 8.2萬輛同款遭查

去年底，威斯康辛州 一輛道奇 Journey多功能車在行駛中突然起火，女駕駛被困在車內慘遭燒死。全國公路交通安全管理局(NHTSA)正在調查該起事故是否與該型車門窗設計有關，緊急情況反而鎖住，以致釀成悲劇。

NHTSA聲明指出，去年12月9日這起事故發生後已展開調查，所有2009年以後出廠的Journey多功能車都是調查對象，總數逾8萬2000輛。

根據NHTSA收到的申訴書，這名女駕駛看到儀表板上的警示燈開始閃亮，雨刷自動啟動，喇叭直鳴，立刻就把車停到路邊，但車窗就是降不下來，車門也鎖死打不開，女駕駛因此被困在車內。該文件稱起火點顯然源自引擎，火勢一發不可收拾。

製造商斯特蘭蒂斯(Stellantis)汽車 公司表示已向死者家屬表示哀悼，並配合NHTSA調查。

據報導，73歲的瑪麗‧弗蘭姆(Mary Frahm)去年12月9日駕駛Journey多功能車在威斯康辛州麥迪遜(Madison)附近因故死亡。

弗蘭姆先打電話給未婚夫，說車子電路系統出問題，她把車子停到路邊。後來她再度電告未婚夫，說儀表板都冒煙了，她聞到焦味。接著她打911求救，但急救人員趕到時，整輛車已陷入火海。

NHTSA檔案顯示，克萊斯勒汽車公司2009年曾召回1萬7000輛Journey多功能車，因為有個沒用到的電子連接器可能腐蝕，造成短路，甚至起火。

非營利機構汽車安全中心(Center for Auto Safety)執行總監布魯克斯(Michael Brooks)說，駕駛人發現汽車電路系統失靈時，應先拉開車門柱塞逃命，稍晚一步就難以脫身，因為許多車窗都是雙層玻璃中夾有一片塑膠薄膜，很難擊破。他建議車上放置金屬工具，並先熟悉車窗哪個區域較易敲碎。他也建議，汽車業應針對緊急逃生開門設計訂立統一標準。