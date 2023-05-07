錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 他跳級就讀康乃爾

紐奧良國際高中「學覇」巴恩斯。(美聯社)

16歲紐奧良高中「學覇」巴恩斯(Dennis Barnes)在獲得超過185所大學錄取、收到逾1000萬元獎學金許可之後，選擇在今年秋天前往康乃爾大學就讀。

巴恩斯5日在他的學校紐奧良國際高中(International High School of New Orleans)穿著康乃爾大學連帽運動衣，宣布了這個決定。「我答應去上康乃爾大學，打算攻讀電腦科學，然後從事軟體開發，」巴恩斯說：「今天對我和我家人來說是興奮的一天，我期待在大學生涯加入康乃爾工程學院。」

巴恩斯的高中在校成績優異，GPA高達4.98，本月24日將提前兩年自高中畢業。他2022年8月開始申請學校，當他發現錄取他並提供獎學金的學校愈來愈多，有人提醒他可望打破金氏世界紀錄後，他就決定「爭取下去」，並向200所大學遞交了申請。

巴恩斯過去兩年一邊上高中一邊在紐奧良南方大學修習了27個大學學分。他說，他從小就知道自己想做什麼，面對即將到來的大學生活，他「希望結識新朋友，了解這個世界和不同的看法，打開自己的眼界。」

他還表示，「我愛我的城市紐奧良，但我也想出去冒險體驗新事物。」

康乃爾大學是常春藤 聯盟八大名校之一，該校向有線電視新聞網(CNN)表示，康乃爾工程學院祝賀巴恩斯和其他獲得錄取的2027年班學生，「我們熱切歡迎這群未來領袖的加入」。

巴恩斯就讀的高中目前正與金氏紀錄官方確認他打破紀錄事宜。上一個「拿最多獎學金」金氏紀錄保持人，是就讀路易斯安納州 拉法葉高中的諾曼迪·科米爾(Normandie Cormier)，他在2019年時申請到870萬元獎學金。