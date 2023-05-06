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2女在飛機起衝突...一人被地勤帶下機、另一人被乘客表決趕走

編譯周辰陽／即時報導
美國邊疆航空1日發生一個正準備起飛航班的乘客碰到機上出現了2名女乘客對著彼此大喊大叫，左圖女子被地勤帶下飛機，右圖背對手機鏡頭女子遭其他乘客表決趕下機。（取材自TikTok）
美國邊疆航空1日發生一個正準備起飛航班的乘客碰到機上出現了2名女乘客對著彼此大喊大叫，左圖女子被地勤帶下飛機，右圖背對手機鏡頭女子遭其他乘客表決趕下機。（取材自TikTok）

今日美國報與新聞周刊5日報導，美國邊疆航空（Frontier Airlines）近日發生一個正準備起飛的航班出現了不守規矩的奧客，同機乘客顯然決定主動處理這起事件，直接表決把其中一位當事人趕下機。

這起事件發生在1日，根據網友上TikTok發布的影像，在一架從新澤西州特倫頓－默瑟機場（Trenton-Mercer Airport）飛往亞特蘭大的班機上，2名女子對著彼此大喊大叫，隨後其中一名女子跟她身旁的男子由看上去像是地勤組員的人帶下飛機。

@lanaisli Im just tryna get home #lanaisli #trenton #atlanta #jersey #frontier ♬ original sound - L a n a i s Li

在另外一隻影像中，有位乘客出聲，呼籲在場的其他乘客發表意見，決定跟那對男女爭吵的另一位女子是否也該下機。這位乘客說，「要是你們可以聽到我說的話，如果你們希望她離開這個航班，就舉起你們的手」，接著就見到了附近的乘客紛紛舉起手，該名女子也跟著被請下了飛機。

@lanaisli Still just tryna get home #lanaisli #trenton #atlanta #jersey #fyp #frontier ♬ original sound - L a n a i s Li

發布這些影像的TikTok用戶「lanaisli」解釋，一開始下機的男女是對情侶，跟空服員為了換座位起糾紛後被趕下飛機。她告訴記者，後來被乘客投票要求離開的女子「激怒」了那對正被請下機的情侶，導致2名女子爆發爭吵。包括她自己在內，超過半數的乘客「立刻投票要該名女子離開」。

邊疆航空與特倫頓－默瑟機場沒有回應今日美國報的置評請求。

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