李揚國日 Google在首頁向他致敬

紀念「李揚國日」，谷歌5日的搜索頁面向他致敬。(取自谷歌)

5日的谷歌(Google)首頁以經典的「手舉相機的李揚國 」，作為搜索頁面塗鴉，紀念已故的紐約華裔攝影師李揚國(Corky Lee)。

每年5月為「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，而早在1988年，時任紐約市 長丁勤時(David Dinkins)就宣布5月5日為「李揚國日」(Corky Lee Day)，以表彰他對紐約市社區以及華亞裔群體做出的傑出貢獻。

在紐約市皇后區成長的李揚國為華裔第二代，儘管很多在美華人不一定知道他的名字，但他拍攝的照片在過去數十年來先後收錄在各大主流媒體的刊物中；這些影像資料記錄了亞太裔美國人的多樣性和細微差別，在社區常被主流所忽視的大環境下，起了重要的導向作用。

李揚國生於紐約的華人移民家庭，成年後從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並對弱勢者充滿人文關懷。他從1970年代開始，用相機記錄紐約華埠 幾乎所有重大的社會運動，但2021年因感染新冠病毒去世。

今年2月，李揚國在曼哈頓華埠的一群友人提議，擬將曼哈頓華埠擁有悠久歷史的披露街(Pell St.)共同命名為「李揚國路」(Corky Lee Way)；目前該提議仍在徵詢該街道商戶及附近居民支持，在獲得同意後將向社區委員會及市交通局(DOT)提案。