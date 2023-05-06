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2020年欲推翻大選 至少8「冒牌選舉人」豁免轉與檢方合作

記者顏伶如／綜合報導
最新法院文件顯示，至少八名川普陣營自行推舉的共和黨籍「冒牌選舉人」已與檢方達成協議，可能提供內幕證據給喬州檢察長威利斯(右)。圖為威利斯和助理討論案情。(美聯社)
最新法院文件顯示，至少八名川普陣營自行推舉的共和黨籍「冒牌選舉人」已與檢方達成協議，可能提供內幕證據給喬州檢察長威利斯(右)。圖為威利斯和助理討論案情。(美聯社)

前總統川普及挺川盟友涉嫌推翻2020年大選結果在喬治亞州遭到犯罪調查，根據5日曝光的法院紀錄，至少八名川普陣營自行推舉的共和黨籍「冒牌選舉人」(fake electors)已與檢方達成協議並獲得豁免。

2020年大選過後，川普盟友企圖在拜登勝選的幾個決戰州自行推舉「冒牌選舉人」並為川普投下選舉人票，阻擋拜登當選。

喬州富爾頓郡(Fulton County)地區檢察官威利斯(Fani Willis)先前對所有16名喬州「冒牌選舉人」發出通知，告知已被鎖定成為調查對象。今年4月間，威利斯對「冒牌選舉人」提出配合調查則可享豁免的交換條件，某些「冒牌選舉人」同意接受。

有線電視新聞網(CNN)分析，願意與檢方合作的「冒牌選舉人」，將可對威利斯對干預選舉的調查提供內幕。

知情人士透露，並未同意接受豁免交換條件的「冒牌選舉人」，接下來仍可能面臨威利斯起訴。

威利斯日前向法院提出動議，要求法官撤銷某些「冒牌選舉人」的辯護律師狄布羅(Kimberly Bourroughs Debrow)，狄布羅的答辯書5日在法院建檔。狄布羅在答辯書中表示，地區檢察官提出的動議「既魯莽又小題大作，充滿冒犯，完全沒有根據」。

威利斯辦公室先前向法院表示，「冒牌選舉人」之間開始彼此攻擊，互咬涉嫌不法，使得同時為多名「冒牌選舉人」辯護的狄布羅面臨利益衝突。

狄布羅在答辯書中表示，「冒牌選舉人」最近接受檢方詢問的錄音檔以及逐字紀錄都可證明，並沒有相互攻擊的情事。

威利斯辦公室也指出，狄布羅與先前搭擋的另一名律師在2022年間並沒有把檢方的豁免提議轉告給「冒牌選舉人」。狄布羅在答辯書中則說，豁免提議遭到客戶拒絕。

川普 拜登 喬州

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