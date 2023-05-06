防疫遣返令11日結束 德州邊境已現偷渡潮

防疫遣返令將於5月11日結束，但德州格蘭德河谷地區的美墨邊境目前已經出現無證客人潮，且人數還在增加。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)5日報導，援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返 令即將於本月11日結束，但德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)地區的美墨邊境目前已經提前出現非法入境人潮，而且人數持續增加。

報導指出，海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)統計，4日早晨累計2000多名無證移民在格蘭德河谷邊境地區遭到逮捕，其中一名哥倫比亞籍30歲男子說，在家鄉已經活不下去，闖關入境美國是他尋求生存的最後一博。這名男子受訪時說，他與妻子一起踏上一路向北的漫長偷渡之旅，過程中曾經遭人勒索、威脅。

美國爆發新冠疫情後，聯邦疾病防治中心(CDC)2020年3月援引美國法典第42卷公共衛生規定，美墨邊境遭取締無證移民一律快速遞解出境，包括希望向美國申請庇護的無證移民在內，以避免新冠病毒傳播；拜登總統上台後延續實施，但5月11日即將結束。

根據統計，從2020年3月以來，高達250萬無證客 在防疫遣返令規定下被遣返墨西哥。

NBC報導，邊境官員對於防疫遣返令結束後可能出現非法入境潮已經預做準備，但防疫遣返令還沒結束，非法入境潮已經提前到來。

報導指出，近日在邊境地帶遭到查緝的許多無證移民，根本不曾聽說過防疫遣返令，還為了闖關入境而付錢給人口走私仲介。