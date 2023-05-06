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證交會頒吹哨者獎金 2.79億創新高

編譯周芳苑／綜合5日電
證券交易委員會（SEC）最近頒發一筆2億 7900萬元「吹哨者獎金」給一位協助該機構及其他相關單位採取執法行動的檢舉人，獎金額度創下歷史新高。圖為證交會華府總部外觀。(路透)
證券交易委員會（SEC）最近頒發一筆2億 7900萬元「吹哨者獎金」給一位協助該機構及其他相關單位採取執法行動的檢舉人，獎金額度創下歷史新高。圖為證交會華府總部外觀。(路透)

聯邦證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, SEC)指出，已頒發2億7900萬元「吹哨者獎金」(Whistleblower Award)給一位協助該監管機構及其他相關單位採取執法行動的檢舉人；這筆獎金額度超過2020年10月授予另一人的1億1400萬元，創下新高。

證交會5日宣布頒發高額獎金的消息，但根據政策，並未透露相關案件名稱、也未揭露檢舉人身分。

根據證交會規定，檢舉人所獲獎金額度是證交會及其他機構透過執法及相關行動所收到罰金的10%至30%，前提是罰金金額必須超過100萬元。

根據獎狀內容，5日被授予獎勵的檢舉人自願提供原始資訊給證交會，促使證交會採取執法及相關行動。

證交會聲稱當時相關人員已察覺到有不當行為，並已針對一家未透露名稱的企業展開調查，但仍歸功檢舉人提供的資訊讓調查行動有所進展、並透過書信及面談持續提供協助。

證交會發現，該檢舉人也將資訊提供給另一機構，該機構根據檢舉人所提供的部分資訊採取因應行動，在跨單位通力合作、共同採取執法行動，獎金額度也隨之增加。

雖然檢舉人身分及被執法單位制裁的案件都被列為機密，檢舉人代表律師科恩(Stephen M. Kohn)明確表示，這次檢舉人因提供有用資訊並促成執法而獲獎金，將對華爾街欺詐產生巨大威懾效應。

證交會在官網公告頒發巨額吹哨人獎金的消息。公告稱，檢舉獎金由國會設立的投資者保護基金提供，完全來自證券法違規者向證交會所付罰金。此外，證交會表示，根據「陶德-法蘭克法案」(Dodd-Frank Act)，證交會須保護檢舉人所提供的機密、而且不透露檢舉人身分的相關訊息。

證券 華爾街 陶德

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