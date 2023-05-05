達拉斯市府網路 被駭客勒贖停擺 市政經理：風險有限

達拉斯市政府網站3日早上遭「皇家」駭客集團攻擊，網路服務在惡意軟體威脅下停擺。(Getty Images)

達拉斯市府網站3日遭名為「皇家 」(ROYAL)駭客 集團攻擊，網路服務在勒贖軟體脅持下停擺，4日仍未恢復，但市政經理布若德納克斯(T.C. Broadnax)4日表示「風險有限」。

市府說，資訊科技處徹夜不眠不休縮小網頁停擺的衝擊，將盡快恢復服務，正優先處理公安 和直面市民的部門。

布若德納克斯說，資訊科技部門3日早上就發現這個威脅，立即開始處理；他說，幸好市府早有備案，也演練過，這些「曾經的付出」如今獲得回報，「感謝民眾諒解，我們正加緊處理，直到問題解決」。

FBI和網路與基礎建設安全局說，皇家駭客集團使用客製加密系統，曾於2022年9月對美國和國際組織發動攻擊，癱瘓了好些網站。

美國當局指出，該集團犯案手法66%靠釣魚郵件進入受害方的網路，威脅受害方，不付贖金的話，就公布它們的加密資料。這次勒贖達拉斯市府，提出甚麼交換條件，目前還不知道。

達拉斯郡去年底也受到勒贖軟體攻擊，部分網路運作中斷了72天。

網路與基建安全局說，勒贖軟體駭客通常透過惡意軟體，侵入犯案對象的電腦系統，侵入後把受害方伺服器的資料加密「綁架」住，威脅對方，若不交付贖金，就不提供解密軟體，讓對方的網站形同作廢。

達拉斯市4日推出臨時網站，市民可從@CityOfDallas推特帳號尋查原網站的修復狀況。