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拜登會微軟、谷歌等科技CEO 力促扭轉AI亂象

編譯盧炯燊／綜合4日電
拜登總統4日在白宮會見科技業巨頭的執行長，討論如何應對人工智慧科技的風險。圖為谷歌母公司字母公司執行長皮采(左)和OpenAI執行長奧特曼抵達白宮出席會議。(美聯社)
拜登總統4日在白宮會見科技業巨頭的執行長，討論如何應對人工智慧科技的風險。圖為谷歌母公司字母公司執行長皮采(左)和OpenAI執行長奧特曼抵達白宮出席會議。(美聯社)

人工智能(人工智慧，AI)帶來的風險愈來愈受關注，在傳出政府有意立法監管之際，拜登總統4日在白宮會見包括谷歌、微軟、OpenAI及Anthropic等AI科技巨頭的執行長，討論AI技術所帶來的風險及應對的防護措施。

會議持續兩小時，與會者包括副總統賀錦麗、白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)、白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、國家經濟委員會主席布雷納德(Lael Brainard)及商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)等官員。

白宮一位官員表示，拜登是「順道」參加會議，期間還使用了ChatGPT；他說拜登已全面了解ChatGPT，並親自試用。

近期AI 已成為熱詞，尤其是ChatGPT等應用程式吸引了公眾眼球，相關科技企業紛紛推出類似產品，數以千萬計用戶正使用這些產品。然而AI引發的風險已備受關注，除了可能侵犯隱私、傳播錯誤信息，造成大規模失業外，更令人擔心的是AI有可能不受人類控制。

會議前，白宮宣布國家科學基金會投資 1億4000萬元成立新的AI研究機構，白宮管理與預算辦公室也會發布聯邦政府使用AI的政策指導，並承諾確保AI的使用能夠保障人民的權利和安全。

會議後，賀錦麗發表聲明說，AI技術可改善生活，但也可能帶來安全、隱私和公民權利方面的擔憂。她表示已向這些科技巨頭的高管表明，他們有法律責任確保其AI產品的安全，政府對AI方面的立法持開放態度。

OpenAI首席執行長奧特曼(Sam Altman)會議後表態說，各公司在安全監管方面意見一致，而他本人支持新的監管規定及新的立法。

除了美國考慮監管AI外，歐盟最快會在今年內敲定立法監管，這對全球AI公司將產生重大影響。

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